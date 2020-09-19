Машина скорой помощи перевернулась на бок из-за ДТП с маршруткой в Москве

19.09.2020, 22:48, Новости дня

В результате ДТП на востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи, сообщил источник в правоохранительных органах.

В московском главке МВД подтвердили, что произошло столкновение двух машин, одна из которых «опрокинулась». Два человека госпитализированы, передает РИА «Новости».

Источник Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что «столкнулись маршрутное такси №110 и автомобиль скорой помощи», при этом «скорая перевернулась». Пострадали «два человека, находившиеся в маршрутке и двое из скорой».

Как сообщает Пятый канал, «опрокидывание на бок одной из автомашин» произошло на Свободном проспекте.