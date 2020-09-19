Простила и висит – Личное мнение

19.09.2020, 22:35, Разное

Так уж сложилось, что российское общество предъявляет высокие — просто высочайшие! — требования к женщинам. К мужчинам же требования минимальны: был бы мужик живой — обязательно найдётся баба, которая будет за него цепляться.

Возьмём Джигана: неприятный, грубый, некрасивый. Ещё и разжирел.



Было vs Cтало. Фото: Соцсети

И тем не менее, Оксанка на нём висит, нисколько не стесняясь его некрасивости и противности.

Висит гордо. Висит после того, как объявила о разводе на весь Инстаграм. Простила хамство и дебош. Простила то, что обзывал их дочь свинотой. Может, и измены там были. Может, и их простила. Я не в курсе. Да это и неважно.

Важно, что простила и теперь вот висит на этом омерзительном тулове.



Фото: Соцсети

Что заставляет Самойлову цепляться за жирненького, низенького мужичка с некрасивым лицом и говёным характером?

А я скажу: отсутствие самоуважения и, как следствие, неверие в собственные силы. Именно это — причина того, что наша баба направляет всю свою энергию на то, чтобы найти, соблазнить и удержать мужика, а не на то, чтобы реализоваться в жизни, стать человеком, а не сосалкой мужских пиписек.

Вот чем может быть интересна Самойлова, кроме нового купальничка и цвета волосиков? Правильно: ни-чем. И в глубине души Оксанка это понимает, а потому прощает, глотает, утирается и снова прощает.

Ни один богатый и влиятельный мужик не захочет для своих дочерей повторения судьбы их матерей-сосалок. Богачи женятся на красивых, молодых девках. Те рожают им дочек. И вот для этих самых дочек богатые папаши хотят другой судьбы: не как у своих забитых жён, чей статус зачастую — не выше, чем у домашних питомцев.

Богачи не хотят, чтобы их любимых доченек оскорбляли мужья так, как они сами оскорбляют своих жён. Богачи не хотят, чтобы их доченьки выходили замуж за тех, кто годится им в отцы. Богачи не хотят, чтобы их драгоценные девочки жили в полной материальной зависимости от мужей и терпели от них те унижения, как сейчас терпят их матери.

Богачи женятся на моделях (порой — из эскорта), делают их «счастливыми жёнами и матерями», живущими на коротком финансовом поводке, а своих дочерей хотят видеть женщинами влиятельными, состоявшимися, с красивой карьерой.

Так выглядит правда.

А Оксанку почему-то жалко, как, впрочем, и многих других баб, которые взрастили в себе чувство зависимости от мужиков и зачем-то за них цепляются.

Вы цепляетесь? Только честно!

Рассказывайте. Я вас слушаю очень внимательно.