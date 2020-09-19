Всемирный День донора костного мозга

19.09.2020, 22:15, Разное



2

минуты

Один к 10 тысячам – так больные раком крови оценивают шансы встретить «своего» человека. Это история не про обычную любовь, а про любовь к жизни.

При чем тут рак крови?

Рак крови – это недостаток всех кровяных телец:

эритроцитов, питающих нас кислородом;

тромбоцитов, спасающих от кровотечения;

лейкоцитов, защищающих от инфекций.

Все они появляются из костного мозга – мягкой сердцевины костей, в которой хранятся «зародыши» крови. Их другое название – стволовые клетки. Если они «сломаны», то вместо эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов становится много незрелых клеток и тело оказывается чересчур хрупким, чтобы полноценно жить. Такое состояние называется лейкозом или раком крови.



Источник: https://together.stjude.org

Иногда единственный шанс победить болезнь – получить здоровые стволовые клетки от донора. Не каждые стволовые клетки подойдут больному, и это сложнее, чем совместимость по группе крови. Клетки донора и реципиента должны иметь одинаковые генетические маркеры. Это белок HLA, и вероятность его совпадения даже у родственников примерно 25%. Проблема совместимости костного мозга настолько важна для выживания, что подходящего донора могут «выписать» из другой страны.

Как «сдается» костный мозг?

Процедура донации чаще всего выглядит как длительное – от 4 до 6 часов – переливание крови (аферез). За несколько дней до пересадки костного мозга донор принимает препарат, стимулирующий выработку стволовых клеток. Они в большом количестве появляются в периферической крови (той, что течет по сосудам) и тогда можно их оттуда забрать.

Кровь берут из крупной вены на руке, шее или в паху. Затем прогоняют ее через аппарат, отделяющий кроветворные клетки от остальных, и возвращают донору. Полученный материал замораживают и в течение 72 часов он должен попасть к больному. Это безболезненно, как для донора, так и для реципиента. Требуется несколько недель, чтобы клетки прижились в новом теле и заработали как надо.

В 10% случаев костный мозг берут стерильным шприцем из тазовой кости под общим или частичным наркозом. Операция длится минут 40. Такой материал после заморозки может храниться несколько лет.

Если нет противопоказаний, способ передачи клеток остается за донором. После обеих процедур стволовые клетки самостоятельно восстанавливаются примерно за 7-10 дней.

Как стать донором?

Между решением стать донором и реальной донацией может пройти много лет. Первый шаг – обратиться в центр для типирования на совместимость по HLA. Для этого заполняется анкета и сдается около 9 мл крови. Данные заносят в регистр потенциальных доноров. Самый известный в РФ – Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Когда появится пациент, HLA-тип которого совпадает с вашим, представители регистра с вами свяжутся. Если вы по-прежнему можете и хотите стать донором, вашу кровь возьмут на расширенное типирование, проверят здоровье и только затем направят на аферез.

Сколько стоит донация костного мозга?

Кроводача для донора – добровольная, безвозмездная и в большинстве случаев анонимная история. Системе российского здравоохранения заготовка костного мозга обходится в 350-450 тысяч рублей. Европе – до 30 тысяч евро, а США – до 50 тысяч долларов.

Отказаться от донорства всегда возможно. Более того, HLA-совместимость бывает так редко, что ваш костный мозг может не совпасть ни с кем и никогда. Но если случится «бинго», то вы действительно подарите кому-то новую жизнь.