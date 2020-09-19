 

Мнение: Зощенко в ковидной маске

19.09.2020, 22:10, Разное

А вы говорите “не осталось авторов”. История “нового ковидного времени”, изложенная с отменным юмором. Автор – мой френд из ФБ, Сергей Кунец. Я сначала подумал про “нового Довлатова”, но потом опомнился: это же типичный Зощенко!

“В очереди в мясной деревенской лавке держуся согласно ковидным правилам за метр до тел слева/справа, но офуевшая от безделья нестарая неухоженная дебелая бабища без маски так и норовит притиснуться к Сыроже вплотную. Вежливо делаю один шаг от бабы, потом второй, потом и вовсе отступать некуда, говорю, женщина, стойте же вы на расстоянии метр, что ли!
Шо тут началося, хоть вырезку с прилавков лабаза в открытую под шумок выноси! Как бешеное животное, нашедшее, наконец, себе годный объект охоты, поливая всех заразной соплёю, орало огромное злое чудище так, шо в лавке дрожали стёкла! Оказывается, отшагнув в сторону от немытого организма, унизил Сырожа её пока не до конца забывшее мужскую ласку тело!
– И в мыслях же не было, искренне отвечаю! Токмо же противоковидным санитарным правилам следовал!
Куда там, слетевшая с тормозов баба, размахивая пудовыми кулачищами, на всю лавку орала, что ковидным выхлопом сейчас лично назло и густо заплюет стоящую недалеко от входа новенькую Сырожину машину!
Ну окей. Выкатился из ставшей тесной лавчонки, да с обречённым видом поплёлся для начала к чужому богатому внедорожнику. Несколько минут со скорбным видом, понурясь, наблюдал грустно как баба расходовала сопли на незнакомый Сыроже джип. В разгар харканья на чужой капот из магазина подтянулся напрочь охуевший от такой наглости разъярённый хозяин джипа и представление, тут же получив второе дыхание, плавно перетекло в новую нескучную стадию.
Почти театральное действо Сырожа досматривал уже из своей тачки, и, таки, поверьте, там было на что без слёз глянуть”.

Сергей так-то, как я понимаю, известный строитель-предприниматель, но не без странностей – в частности, в своем ФБ любит именовать себя в третьем лице – “Сырожа”. Так, видимо, смешней.

Источник: Размышления вольного социолога



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