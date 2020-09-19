Мнение: Борьба с фуфломицинами, зависимость от газировки и расплата курильщиков за коронавирус

19.09.2020, 21:50, Разное

1. Власти потихоньку наводят порядок в крайне коррумпированной сфере, в фармацевтике. Сейчас витрины аптек заполнены по большей части фуфломицинами, которые стоят больших денег, но обладают при этом околонулевой эффективностью. Все об этом знают, но бороться с такой практикой сложно, так как фуфломицины дают хорошую кассу, так как у их производителей хорошие подвязки в верхах, и так как выпускники советских школ категорически не умеют включать голову, чтобы отличать реальное лекарство от пустышки.

Вот один из осторожных шагов в нужном направлении:

https://rg.ru/2020/08/24/badam-uzhestochat-trebovaniia-k-proizvodstvu-i-prodazhe.html

Биологически активным добавкам (БАД) запретят использовать названия лекарств. А травяным чаям определят перечень растений, обладающих психотропным или наркотическим действием, добавлять которые будет нельзя. Такие поправки готовятся в два технических регламента таможенного союза.

…

Еще одно принципиальное изменение – требования к маркировке БАДов. Сейчас некоторые производители пытаются выдать их за лекарственные препараты – им дают названия, созвучные наименованиям лекарственных средств. Тем самым потребителя вводят в заблуждение, говорит Жилинская. Изменения в техрегламент такую возможность исключат.

2. Зависимость от сладкой газировки — более серьёзная проблема, чем кажется. По совести, сладкую газировку давно бы уже надо было приравнять к сигаретам:

https://lenta.ru/news/2020/09/17/gazirovocka/

В начале июля Рохит Ройгр (Rohit Roygre) признался, что у него есть зависимость от газировки и энергетических напитков. Он заявил, что выпивает две банки колы каждый день и способен опустошить банку Red Bull всего за четыре секунды. Доктора настоятельно советовали ему отказаться от вредной привычки. Чтобы точно не сорваться, Ройгр решил ежедневно выкладывать видеоотчеты о своей борьбе с зависимостью.

Сначала блогер заявил, что будет позволять себе одну банку газировки каждое воскресенье, но вскоре отказался от этой привычки. По его словам, уже через девять дней воздержания от шипучих напитков у него изменился цвет лица и перестал болеть живот. Потихоньку Ройгр стал чувствовать себя более энергичным и нашел в себе силы заниматься спортом и следить за питанием.

Во вторник, 15 сентября, он опубликовал очередной ролик, в котором признался, что уже 100 дней почти не пьет газировку и чувствует себя гораздо лучше.

3. В Минфине придумали, как возместить затраты на борьбу с коронавирусом:

https://www.rbc.ru/business/16/09/2020/5f60be029a79476e5e75ba4e

Рост бюджетных расходов из-за пандемии Минфин предложил компенсировать в 2021 году резким — сразу на 20% — повышением акциза на сигареты. <…>

Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%. Например, действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук — в следующем году должна была вырасти до 2045 руб., ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

Логика, видимо, здесь такова. Курильщики с ослабленными лёгкими находятся в числе главных групп риска в плане поражения коронавирусом. Поэтому им и предлагается заранее скинуться на собственное лечение.