Тихановская пригрозила проводившим задержания силовикам деанонимизацией
19.09.2020, 21:48, Новости дня
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала отпустить задержанных на субботнем «блестящем марше» женщин и пригрозила раскрыть имена силовиков.
«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков. Сейчас в списках задержанных уже больше 240 беларусок, и там есть даже девочки 2004 года рождения», – написала политик в Telegram.
«Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», – добавила Тихановская.
МВД Белоруссии уже заявило о том, что располагает технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет. Более 250 правоохранителей и их близких подверглись «деструктивному давлению».
Напомним, в субботу в Минске стартовала очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам. Вскоре после старта акции начались задержания протестующих.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет