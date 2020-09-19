Мнение: Конец интернет-утопизма

19.09.2020, 21:40, Разное



Вся новая пропаганда, это хорошо забытая старая пропаганда. Рисунок 1886-го года.

О запрете ТикТока в США.

TikTok, империализм и конец интернет-утопизму

Вы, наверное, слышали обо всем этом бизнесе TikTok. Дональд Трамп дал компании 45 дней на то, чтобы либо продать себя американской фирме, либо быть изгнана за наши границы. Так что похоже, что TikTok будет вынужден продаться кучи пускающих слюни олигархов Кремниевой долины за гроши.

«У тебя есть отличное вирусное приложение, малыш. Было бы обидно, если бы с ним что-нибудь случилось. Эй, мы просто хотим помочь! »

Двухпартийная кампания « Война с Китаем» строится уже довольно давно, так что что-то вроде этого запрета было лишь вопросом времени. Что невероятно, так это то, как много влиятельных людей из числа про-левых поддерживают это .

Райан полностью поддержал https://twitter.com/ryangrim/status/1290078935523291139?s=21 империю и полностью поддерживает Дональда. Но я думаю, это не должно вызывать удивления.

В округе Колумбия существует коалиция прогрессивных журналистов и политических активистов – многие из них сосредоточены вокруг The Intercept и антимонопольного движения, движимого элитой Мэтта Столлера, – которые настаивают на столкновении с Китаем. Многие из них, такие как Райан и Мэтт, действительно верят, что Китай – это «новая нацистская Германия», что для меня является равнозначным «мы должны начать войну с Китаем». Какой еще ответ может быть на новую нацистскую Германию? Мы должны помешать этим хитрым азиатам обвить своими щупальцами остальную планету!

Я собираюсь написать что-нибудь еще о политике, связанной с запретом TikTok, по мере развития истории, но сейчас я хочу высказать несколько быстрых мыслей на бумаге.

Для меня самой интересной частью этого запрета является то, что он показывает, что интернет-утопизм практически мертв. Не знаю, как вы, но чем раньше мы похороним этот труп, тем лучше.

С самого начала бума доткомов Кремниевая долина и политическая элита Америки проделали огромную работу по продвижению Интернета как совершенно нового типа технологии – утопической системы, удаленной от интересов американской империи и бизнеса. Google? Facebook? Apple? eBay? Эти компании не являются продолжением американской имперской власти. Ни за что! Это нейтральные технологические платформы, которые объединяют людей и расширяют их возможности. Они служат пользователям цифровой демократией, независимо от их национальности или политики. Они постидеологические и постисторические!

Долгое время многие люди верили в эту коммерческую идею. Даже Кремниевая долина купилась на ажиотаж.

Конечно, сама идея технологической нейтральности была чрезвычайно идеологической и подкреплялась массовым историческим ревизионизмом. Как я показываю в своей книге « Долина наблюдения», Интернет всегда был инструментом американской экономической и военной мощи . Интернет всегда был оружием – с тех пор, как он был разработан Пентагоном в 1960-х, а затем распространился по всему миру в начале 1990-х.

Этот запрет TikTok подтверждает мою точку зрения.

Но происходит и нечто большее. Это еще раз показывает, что никто больше не верит в глобальный утопизм Кремниевой долины.

Прочтите репортажи по этой проблеме, и вы обнаружите, что в наши дни преобладает своего рода параноидальная реальная политика. Никто не говорит об Интернете как о постполитической платформе. Теперь все дело в том, как конкурирующая сила может превратить технологии в оружие против американских интересов. Если интернет-компания является китайской, она, естественно, должна быть продолжением китайской национальной мощи. Если компания является российской, российское правительство должно каким-то образом получать выгоду от ее использования. И если компания американская, такая как Google или Facebook, она, конечно, должна присягнуть на верность американским имперским интересам. И Google, и Facebook публично соглашаются.

Логика имеет большой смысл и представляет суровую реальность, которая всегда поддерживала информационные технологии. Но что удивительно, так это то, что это также представляет собой полный переворот в американской политической культуре.

С момента появления компьютерных сетей в потребительской культуре все верили в открытость. Это был фундаментальный религиозный постулат информационного века. От Эла Гора до Ньюта Гингрича и журнала Wired – все пришли к единому мнению, что открытые сети, такие как открытые рынки и свободная торговля, создадут новый мировой порядок …

Яша Левин

https://yasha.substack.com/p/tiktok-imperialism-and-the-end-of-507 – цинк

После моей последней статьи TikTok и смерти утопизма Кремниевой долины у меня была возможность поближе познакомиться с формулировками указа Дональда Трампа о запрете TikTok, а также WeChat . И я заметил очень знакомый язык – язык, который вернул меня в более простые и оптимистичные времена для Американской Империи.

Вот соответствующие цитаты:

TikTok автоматически собирает обширные массивы информации от своих пользователей, включая информацию публикуемую в Интернете и другую информацию о сетевой активности, такую ​​как данные о местоположении, истории просмотров и поиска. Этот сбор данных угрожает предоставить коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев, что потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, создавать досье с личной информацией для шантажа и проводить корпоративный шпионаж.

… Это мобильное приложение также может использоваться для кампаний дезинформации, которые приносят пользу Коммунистической партии Китая, например, когда видео в TikTok распространяют опровергнутые теории заговора о происхождении нового коронавируса 2019 года.

… Соединенные Штаты должны принять агрессивные меры против владельцев TikTok, чтобы защитить нашу национальную безопасность.

Я не буду даже комментировать «развенчание заговоров» Китая о COVID – что люди Дональда выдвигали через Интернет на американский народ больше , чем кто-то там. Но неудивительно, что президент рассматривает китайские технологии как угрозу американскому образу жизни. Он тоже не одинок.

Почти каждый слой средств массовой информации и политического класса Америки разделяет его точку зрения о том, что Китай – это сила чистого недемократического зла, которой нужно поставить на колени. От респектабельных левых прогрессистов до радикального центра и правых – стремление ограничить вторжение Китая в американское телекоммуникационное пространство пользуется многосторонним консенсусом. Здесь все, кто хоть как-то поддерживает видение Стивена Бэннона. Так что никаких сюрпризов.

Что интересно в том, чтобы увидеть эту фразу «Интернет – угроза» в официальном указе президента, так это то, что в течение многих лет китайское правительство в основном говорило одно и то же: что Интернет – это опасное оружие, которым может воспользоваться агрессивная иностранная держава.

Но вместо того, чтобы считаться разумной и правильной позицией – что так и было, особенно вначале, – Китай высмеивали и критиковали как слабую авторитарную державу, которая боится позволить своему народу свободно общаться с внешним миром. «ТАК ВЫГЛЯДИТ КИТАЙСКИЙ КОММУНИЗМ», – сказали нам. «ЭТО ПОКАЗЫВАЕТ НАСКОЛЬКО ОНИ ЗЛЫЕ!»

Между тем, как бы чтобы доказать точку зрения Китая, Америка выступила с особой инициативой, чтобы убедиться, что Китай не сможет контролировать собственное внутреннее Интернет-пространство. Заместитель госсекретаря Хиллари Клинтон, это стало известно как война Америки за «свободу интернета» – война, которая фактически началась еще в начале 2000 года, когда эта приватизированная технология Пентагона впервые начала выходить на мировой уровень.

Я посвящаю несколько частей своей книги Долина наблюдения, чтобы проследить раннюю историю этого конфликта. Вот отрывок:

ЦРУ преследовало Китайскую Народную Республику с помощью тайного вещания по крайней мере с 1951 года, когда агентство запустило Радио Свободная Азия. Спустя десятилетия агентство закрыло и перезапустило Радио «Свободная Азия» под разными масками и, в конечном итоге, передало его Совету управляющих по телерадиовещанию.

Когда коммерческий Интернет начал проникать в Китай в начале 2000-х годов, BBG и Radio Free Asia направили свои усилия на создание веб-программ. Но это расширение прошло не очень гладко. В течение многих лет Китай глушил программы «Голос Америки» и «Радио Свободная Азия», проигрывая громкие звуки или зацикливая китайскую оперную музыку на тех же частотах с помощью более мощного радиосигнала, что перекрывало американские радиопередачи в эфире. Когда эти передачи были переведены в Интернет, китайские цензоры нанесли ответный удар, заблокировав доступ к веб-сайтам BBG, а также время от времени урезав доступ к частным интернет-сервисам, таким как Google. В этом не было ничего удивительного. Китайские официальные лица рассматривали Интернет как еще одно средство коммуникации, используемое Америкой для подрыва своего правительства.

Ожидалось это или нет, но правительство США не остановило этот вопрос. Попытки Китая контролировать собственное внутреннее Интернет-пространство и заблокировать доступ к материалам и информации рассматривались как воинственные действия – что-то вроде современного торгового эмбарго, ограничивающего возможности американских предприятий и правительственных агентств работать свободно. При президенте Джордже Буше американские специалисты по планированию внешней политики сформулировали политику, которая в течение следующего десятилетия станет известна как «Интернет-свобода». Хотя эта политика была сформулирована на возвышенных словах о борьбе с цензурой, продвижении демократии и защите «свободы слова», она была основана на политике большой державы: борьбе за открытие рынков для американских компаний и расширение доминирования Америки в эпоху Интернета. Свобода Интернета была с энтузиазмом поддержана американским бизнесом, особенно многообещающие интернет-гиганты, такие как Yahoo !, Amazon, eBay, Google, а затем Facebook и Twitter. Они рассматривали иностранный контроль над Интернетом, сначала в Китае, но также и в Иране, а затем во Вьетнаме, России и Мьянме, как незаконный сдерживающий фактор их способности расширяться на новые глобальные рынки и, в конечном итоге, как угрозу для своего бизнеса.

Свобода интернета потребовала нового набора оружия «мягкой силы»: цифровых ломов, которые можно было использовать, чтобы пробить дыры в телекоммуникационной инфраструктуре страны. В начале 2000-х годов правительство США начало финансировать проекты, которые позволили бы людям внутри Китая с помощью "тоннелей" проходить через правительственный брандмауэр своей страны. Подразделение BBG по борьбе с цензурой в Интернете возглавило группу, ввалив миллионы во всевозможные ранние технологии «обхода цензуры». Он поддерживал SafeWeb, Интернет-прокси, финансируемый венчурной компанией ЦРУ In-Q-Tel. Он также профинансировал несколько небольших групп, которыми руководят практикующие Фалуньгун, противоречивый китайский антикоммунистический культ, запрещенный в Китае, лидер которого считает, что люди развращаются инопланетянами из других измерений и что люди смешанной крови – недочеты и непригодны для спасения.

Китайское правительство рассматривало эти инструменты антицензуры как оружие в обновленной версии старой войны. «Интернет стал новым полем битвы между Китаем и США», – говорится в редакционной статье информационного агентства Синьхуа, официального китайского агентства печати, за 2010 год. «Государственный департамент США сотрудничает с Google, Twitter и другими ИТ-гигантами для совместного запуска программного обеспечения, которое« позволит каждому свободно пользоваться Интернетом », используя своего рода антиблокировочное программное обеспечение, предоставленное правительством США, в попытке распространить идеологию и ценности в соответствии с требованиями Соединенных Штатов ».

Китай рассматривал Свободу Интернета как угрозу, незаконную попытку подорвать суверенитет страны посредством «сетевой войны» и начал создавать изощренную систему цензуры и контроля в Интернете, которая превратилась в печально известный Великий китайский файрвол. Вскоре Иран пошел по стопам Китая.

Это было началом гонки вооружений цензуры …

Я особо не перечитывал этот отрывок с тех пор, как вышла моя книга более двух лет назад. Глядя на это сейчас, все те же силы и интересы все еще в игре – включая жуткий культ Фалуньгун.

https://www.greanvillepost.com/2020/08/08/tiktok-and-americas-fake-internet-freedom-war-and-end-of-internet-utopianism/ – цинк

Кстати, эти же люди сейчас требуют от Лукашенко свободного доступа в интернет и отключение блокировки "свободных СМИ". Методология то одна и та же.

Россия в вопросах обеспечения интернет-цензуры на текущем этапе существенно отстает от США и Китая. У нас все движется в том же направлении, но более медленно и облегченном варианте, что особенно заметно на фоне Великого Китайского Файрвола и нарастающей тотальной цензуры в Фейсбук, Твиттере и прочих подконтрольных США соц.сетях. Так что интернет-утопизм действительно давно мертв, хотя до сих пор нет-нет да и встречаются эльфы, чудом не отбывшие в Валинор, которые на голубом глазу вещают, что интернет – это территория свободы. Если он таковым и был, то крайне недолго и давным давно. С каждым годом роль государств в контроле над интернетом возрастает. И этот процесс неизбежен по объективным причинам – фрагментация текущего миропорядка и новое издание Холодной войны, разрушают "глобальное информационное пространство", в котором возникают огороженные зоны. Но если раньше автономный северо-корейский интернет или Великий Китайский Файрвол воспринимались как отклонение от нормы, то на фоне происходящее сейчас, они выглядят уже оправданными и полностью адекватными, так как по этому пути пошли многие государства и в первую очередь сами США, которые уходя от концепции "свободного интернета", вводят политику жесткого информационного протекционизма помноженного на идеологическую цензуру. Так что "авторитарный Китай" со своим ВКФ заглянул в завтрашний день, где утопия свободного интернета умерла.