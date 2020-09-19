Мнение: Письмо: “Два рапана тянули полгода одеяла каждый на себя”

19.09.2020, 21:35, Разное

Разбирайте сами это письмо.

Только будьте осторожны, не пишите по шаблону.

ostorozhnayaya

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Пишу вам в надежде на разбор.

Читаю ваш блог 2.5 года. Благодаря вам я смогла закончить историю моей любовной зависимости. Я тогда, узнав что он женится и зачал ребенка, попала в серьезное ДТП. Но даже это со временем не помешало бы мне прилипнуть вновь. Я тогда искала информацию про зависимости и только в вашем блоге смогла найти ответы. Благодаря вам я поняла все механизмы и смогла отлепится. И эта яма, из которой я то выкарабкивалась, то скатывалась опять, меня бы окончательно засосала, я бы слила свою жизнь. Благодаря вам я поверила, что свет в конце тоннеля есть, и я не одна. Спасибо вам огромное!

У меня был большой баг Выскочка и корона Победителя, я стараюсь это отслеживать и быть скромнее.

В этом году у меня были отношения. Но вчера они закончились и мне сложно понять – по моей ли вине, стоит ли мне попытаться их вернуть, или все таки это будет уже унижение и цепляние за равнодушного мужчину. Была ли я минусом, а он плюсом? Или мы оба были минусами, или я плюсовала и потому раздражалась на мелочи.

Мне 33 года. Работаю на руководящей позиции в банке с 26 лет, зарабатываю неплохо для региона, но амбиции идти дальше разбиваются о лень, страхи и слив энергии в отношения. Квартира, машина, на поездки, развлечения , спорт, хобби и имидж хватает. Выгляжу лет на 27-29. Занимаюсь внешностью, стилем, силовые с тренером 2 раза в неделю последние 5 лет без пропуска.

Раньше со мной начинали отношения мужчины с бОльшей ОЗ и я всегда тянулась к этой планке. Серьезного из этого ничего не выходило, в том числе из-за моих багов, общения «сверху», несоблюдения субординации. Потом, благодаря вашему блогу я поняла, что больше нет времени “тупить” и начала ходить на встречи с теми, кто примерно моей ОЗ или даже пониже. Они мне стали нравится. Да и с высокой ОЗ особо больше мной не интересовались, из-за возраста, думаю.

Так я в феврале познакомилась с К. 34 года.

Он понравился мне на фото, после небольшой легкой переписки предложил приехать в мой город из соседнего (140 км). Я поддержала, через пару недель он приехал. Я рассказала как ехать, собралась и до центра мне ехать 5 мин, ждала. Он приехал, и как бы в шутку со смайлами написал: «как? Ты еще не здесь? Ты что из г. N едешь?» , на что я ответила : «я могу не ехать». Он ответил: «ок, тогда я поехал обратно». Но я уже приехала и предложила все таки познакомится. После чего он, увидев меня, сказал «извини, я просто устал, ты классная» и дальше мы в кафе посидели пару часов. Он мне не особо зашел на первый взгляд, но общаться было легко. Потом он стал приезжать каждые выхи, как будто на одной волне, а потом начался карантин, его перевели на удаленку и так он однажды приехал ко мне на неделю. Потом я должна была приехать к нему, он ждал всю неделю. Готовился. Но к выходным я устала, мне было лень ехать плюс он сказал какую-то грубость, я обиделась и сказала что не приеду. На что он начал писать обвинения, предложил в таком случае расстаться и заблокировал. Потом разблокировал, мы извинились друг перед другом.

И все эти пол года постоянно были конфликты. Я старалась вести себя вежливо, раньше я никогда не встречала таких истеричных парней. Даже не могу подобрать другое слово, но он вспылхивал, если я просто что-то говорила ему не тем тоном. Ни раз я уезжала молча сама, домой, не желая продолжать конфликт. Один раз предложила ему расстаться когда он был у меня в гостях, и он был без авто, в итоге ждал отца из другого города. Причина была тогда для меня весомая – он послал грубо мою подругу и так же не подджержал в одной внешней проблеме, а раздраженно ушел. Мне пришлось решать ее самой, так как машина была моя и я могла нарваться на высокий штраф.

Потом после снятия ограничений он предложил мне поехать на море. Пока мы выбирали куда – я так же неудачно ему ответила по поводу его бывшей жены. Он сказал, что многие спиваются после развода, а он смог выкарабкаться, на что я ответила, что вообще-то никто почти не спивается. Был скандал, он отказался ехать. Потом просил прощения, я тоже, в общем мы поехали. Там тоже несколько раз уходили друг от друга с чемоданами. Он – за то что мне типа не угодишь, и он устал терпеть мои королевские закидоны. Я 2 раза – когда снимала на его телефон и увидела сообщение из тиндера, он тогда меня вернул и типа удалил тиндер. Второй раз я уже уехала домой, потому что он начал прилюдно орать на меня и угрожать. Для меня это была точка невозврата. Я уехала и хотела забыть это как страшный сон.

Но позже он начал меня уговаривать, что все ок, это притирка, ты мне нужна, я не прав. Не знаю почему, но я его простила. Наверное, у меня нет самоуважения, раз я все равно цеплялась за эти отношения. Мы продолжили.

Стоит сказать что в эти пол года его уволили с работы, он искал новую и ему предложили хорошую работу в МСК. Он любил попрекать в начале что я плохо его поддерживаю, а это наше будущее. Но я не видела тогда в нем своего будущего, это просто был пока парень, к которому я только начинаю привыкать и мне совсем не хотелось во всем себе отказывать и только сидеть готовить его к собеседованиям.

В общем он переехал в МСК, я тоже на подъеме прошла собеседование, но я не очень хотела переезжать. И слишком биться за поиск в другой новой компании. А в моей мне пока отказали.

Он переехал и приезжал ко мне первый месяц, 1 раз я ездила к нему. Он все время говорил как мы продадим свои квартиры и купим там общую. Все эти разговоры меня пугали жутко. Я ему не доверяла, мне всегда казалось, что он меня не любит. Я хотела больших подтверждений, доказательств – на что он готов ради меня. Но я видела, что особо ни на что, денег он на меня не тратил, даже если они были. На юге мы полностью платили 50/50. И если бы наши отношения строились в одном городе, это одно, но бросать все и ехать я была не готова. Я думала – будь как будет, а дальше посмотрим. Меня не покидали мысли о расставании.

И вот вчера мы поссорились потому что я впервые сама спросила – приедет ли он. Он ответил: «только если ты будешь готовить мне с пылу с жару. У меня нет средств водить тебя по кафе».

Ну и пошло поехало: «Ты ставишь мне условия приезда, что значит – меня? Я не просила и не прошу водить меня в кафе»;

«а тебе жалко мне готовить, от тебя нет заботы, один стресс, а мне здесь и так сложно, ты эгоистка, я больше не хочу ничего, и я поддерживаю наконец твои предложения расстаться, ты добилась чего хотела».

В общем 2 рапана тянули пол года одеяло каждый на себя, в итоге расстались.

Эволюция, я не хочу быть рапаном. Я хочу хотя бы немного продвинуться в зрелости.

К – хороший добрый парень, у меня есть к нему физическое влечение, и я ничего не понимаю. Почему все так сложно?

Спасибо вам и вашим комментатором!