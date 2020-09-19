 

Правда для Насти – Личное мнение

19.09.2020, 20:50, Разное

Все опухшие, опустившиеся и выставляющие себя на посмешище пьянчужки выпить были когда-то прелестницами с бокалом белого.


Фото: Соцсети

Как правило, одним бокалом дело у них не ограничивалось, за первым следовал второй, за вторым — третий, а там уж — сколько организм выдержит.

  
У молодой и крепкой любительницы выпить организм может выдержать много. Назвать алкашкой девку, которая любит от души бухнуть с друзьями пару раз в месяц, язык у многих не повернётся.

Многие любят выпить. Начинающие алкашки отличаются от этих многих тем, что не представляют себе застолья без алкоголя. Без алкоголя им — неинтересно. В любой компании.  

Кто ж за это осудит? Все любят шампанское и вино, не так ли? Особенно — под хорошую закуску. Тут и водочки можно хлопнуть.  

В таком режиме у любительницы выпить может пройти несколько лет. А дальше — всё: жестокий, беспощадный и неизлечимый женский алкоголизм, из которого нет возврата.  


Фото: Соцсети

Отношения Анастасии Волочковой с алкоголем лично меня уже давно настораживают. Накануне Настя провела время с Никитой Джигурдой.  

Как вам?

Смотрю я на это и думаю: неужели рядом с Настей нет ни одного человека, который сказал бы ей правду в глаза.  

Какую правду, по-вашему, стоит сказать в глаза Волочковой? Жалко её?

Источник: Лена Миро



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