В центре Гамалеи рассказали о своеобразии коронавируса в России

19.09.2020, 20:48, Новости дня

Сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов сказал, что коронавирус в РФ распространяется не так, как в других странах.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», – передает URA.RU слова Ершова.

Вирусолог отметил, что в России, по его мнению, все еще продолжается первая волна коронавируса.

«Через полгода-год это уже не будет проблемой. Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать (о коронавирусе)», – добавил специалист.

Напомним, как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.