 

Ефремов попросил ввести его в криогенный сон на весь срок заключения

19.09.2020, 20:37, Разное

Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, выступил с просьбой заменить, назначенное ему судом наказание, на криогенный сон.

По словам актёра, мысль о криоконсервации пришла в голову Никите Джигурде после просмотра фильма «Разрушитель» с Сильвестером Сталлоне. [ред. — по сюжету главный герой картины просыпается через много лет после того как его в качестве наказания за преступление помещают в криотюрьму]. Представители актёра отметили, что учитывая возраст заключённого, подобные меры смогут сохранить карьеру артиста после отбытия наказания.

«Последние дни я тщательно изучал вопрос криогенной заморозки и пришёл к выводу, что в России развитием этой отрасли занимаются очень серьёзно и это вполне реально. Я не сильно надеюсь на положительный ответ от властей, но если у этих людей осталась хоть капля совести они рассмотрят мой запрос. Все-таки я народный артист, я не за себя, я за народ радею»,— передали слова Ефремова родственники актёра после одного из посещений в СИЗО.

Также Ефремов написал очередное стихотворение :

Я хотел бы надолго уснуть
Чтобы в новой России проснуться
Я хотел бы избрать новый путь
В криогенный мороз окунуться
Я хотел бы всё сном искупить
В неге ужаса плыть безмятежно
Только Бог меня сможет простить
И в кошмаре родится надежда

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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