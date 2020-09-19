 

Трамп: Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете

19.09.2020, 20:34, Новости дня

Россия смогла создать гиперзвуковую ракету, воспользовавшись для ее постройки информацией, похищенной у администрации президента Барака Обамы. Президент Дональд Трамп заявил об этом вечером в пятницу, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся на предвыборном митинге в штате Миннесота.

«Вы знаете, что у них есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета – я называю ее супер-пупер, потому что ее скорость в пять раз превышает скорость обычной ракеты… Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию… и они построили (ракету)», – заявил Трамп.

Однако, по словам президента, у США теперь есть намного более мощное оружие: «Самое лучшее, самое невероятное, к сожалению, самое смертоносное». Трамп при этом не назвал характеристики и вид этого оружия, сославшись на секретность данной информации.

«Мы хотели бы никогда его не использовать. Но у нас есть величайшее оружие в истории», – заявил президент, по словам которого, это вооружение является «предметом зависти всего мира», включая руководителей Китая и России, которые «знают, что у нас есть вещи, о которых они даже не слышали раньше».

«Теперь все, что я делаю, — это говорю миру, что у нас самое мощное оружие в мире. Я даже не говорю, какое именно. Вы даже не хотите об этом знать… Боже, помоги нам, если нам когда-нибудь придется его использовать. Но у нас есть самое мощное оружие, когда-либо созданное человеком», – подчеркнул Трамп.



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