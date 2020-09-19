VOAэкспресс 19 сентября 2020

19.09.2020, 20:34, Новости дня

Рут Гинзбург

Рут Бейдер Гинзбург – судья Верховного суда США, ставшая культовой личностью для многих американцев, – ушла из жизни в возрасте 87 лет. Причина смерти – осложнения рака поджелудочной железы.

Она стала второй женщиной-верховным судьей в истории США. На протяжении десятилетия она была лидером либеральной фракции Верховного суда и одной из самых уважаемых фигур в американской судебной системе.

Соболезнования по случаю кончины Гинзбург выразили действующий президент США, экс-главы Белого дома и другие американские политики

Беларусь

В Минске проходит женский марш. Он приурочен сегодня к Дню бело-красно-белого флага, который был восстановлен как государственный символ Беларуси 19 сентября 1991 года.

Сотни участниц идут колонной в центр города, держа в руках красно-белую символику и плакаты с надписью SOS. Они скандировали "Спасибо журналистам" и "Мы верим, мы можем, мы победим". Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, в колонне не менее тысячи участниц. По пути следования их поддерживали автомобилисты и байкеры.

СМИ сообщают о многочисленных задержаниях. По данным «Медузы», речь идет о более, чем 200 задержанных

Гиперзвуковая ракета

Россия смогла создать гиперзвуковую ракету, воспользовавшись для ее постройки информацией, похищенной у администрации президента Барака Обамы. Об этом заявил президент Дональд Трамп, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Какаду

Чарли и Элиот – какаду. И в них влюбляются с первого взгляда. Эти птицы в самом рассвете сил каждый день признаются в любви и дарят поцелуи прохожим. А кроме того, выполняют ответственную работу, заменяя глаза и уши своему слабовидящему хозяину Джорджу.