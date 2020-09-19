Мнение: Новая интрига (2)

19.09.2020, 20:20, Разное

Для России проблема, возникшая со смертью судьи Верховного суда США Гинзбург, выглядит далекой, непонятной и инопланетной. А потому на нее вряд ли обратят внимание туземные пропагандисты, так как их аудитории все это до одного места.

Однако ситуация непростая. До смерти Гинзбург расклад сил в Верховном суде был 5:4 в пользу консервативного (по сути, про-республиканского) большинства. Однако председатель Робертс периодически "меняет окраску", голосуя с либеральной частью суда.

Важность этого института заключается в текущей обстановке в том, что бесконечно оспаривать результаты выборов в ноябре невозможно – есть дедлайн в середине декабря, когда голосуют выборщики. Строго формально именно они утверждают президента, хотя обычно все становится ясно еще на первом этапе. Если ясности после голосования граждан не возникнет, и по требованию какой-либо (а то и обеих) сторон начнется пересчет, то завершить его в любом случае придется к голосованию выборщиков. И именно Верховный суд будет фиксировать результат пересчета, причем его решение оспорить юридически невозможно – он последняя инстанция в таких спорах. Так как пересчет может идти нон-стопом, да еще и неоднократно (как это происходило во Флориде во время спора Буша-мл с Альбертом Гором), то Верховный суд будет вправе производить фиксирование какого-то конкретного результата – более приемлемого для одной из сторон.

Но сейчас возникает проблема: теперь судей восемь, и голоса могут разделиться пополам. А тогда будет кризис, который (возможно) и имеет какие-то прецеденты (в США прецедентное право, но у него есть особенности, тем более в кризисной ситуации – в ответ на один прецедент можно вытащить из-под полы другой, противоположный по сути, чем снова создать тупик).

Республиканцы, контролируя Сенат и Белый дом, имеют право и возможность оперативно в силу крайне неопределенной ситуации провести новую кандидатуру еще до выборов – то есть, буквально с колес и сейчас. Демократы категорически противятся такой постановке вопроса, отдавая себе отчет в том, какую угрозу она несет сейчас и в будущем: судьи избираются пожизненно, а значит, Верховный суд на долгие годы будет иметь перевес 6:3 в пользу республиканцев, что делает "плавающую" позицию председателя Робертса несущественной. А уж в отношении нынешних выборов позиции демократов резко просаживаются, и правовое решение в их пользу для демократов закрывается – Верховный суд в новом составе точно не зафиксирует спорные ситуации в пользу демпартии. Правда, тогда демократы могут пойти и на неправовые решения, но на них все-таки еще нужно решиться.

Все это, конечно, крайне невовремя для Байдена и Ко, и вполне возможно, теперь им придется импровизировать, в чем американцы не очень сильны – их школа управления прекрасно работает с отработанными заранее даже сложными сценариями, но "с колес" у нее получается неважно.