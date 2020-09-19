Мнение: Крупнейший супертанкер России, завидный госдолг и почему Путин дал денег Белоруссии

19.09.2020, 20:05, Разное

1. Какая-то польза от сотрудничества с нищей социалистической Венесуэлой для России всё-таки есть (помимо того, чтобы поучаствовать в добыче и перепродаже венесуэльской нефти):

https://lenta.ru/news/2020/09/18/gorko/

Ранее принадлежавший Венесуэле супертанкер Ayacucho перешел в российскую юрисдикцию и сменил имя на «Максим Горький». Об этом говорится в материале РБК.

Он перерегистрирован в российском реестре с июня, свидетельство о классификации получено 20 августа. Судно стало крупнейшим танкером, когда-либо ходившим под российским флагом. Его дедвейт (масса перевозимых переменных грузов) равен 320,8 тысячи тонн, что больше, чем у плавучих нефтехранилищ «Умба» (300 тысяч тонн) и «Кола» (309 тысяч тонн).

По всей вероятности, причиной, по которой Россия забрала танкер, стали санкции США. Они сделали судно бесполезным для доставки нефти покупателям, а кроме того, право владения на него оспаривается. <…>

Портом приписки судна стал Санкт-Петербург. Владельцем его указана московская судоходная компания «Трансокеания», созданная в начале 2020 года и принадлежащая в равных долях INEA и транспортной компании «Совфрахт». При этом российский владелец также находится под американскими санкциями, поскольку работает в Крыму. Таким образом, «Максим Горький» по-прежнему автоматически попадает под санкции США.

В июле Госдума ратифицировала соглашение о реструктуризации кредита Венесуэле, остаток которого на начало года составлял 3,4 миллиарда долларов. Эта реструктуризация стала уже третьей за последние четыре года. Российские власти разрешили республике не возвращать долги какое-то время, ограничиваясь уплатой процентов в размере 66,5 миллиона долларов в год.

2. Алексей Кудрин, несмотря на должность главного финансового контролёра страны, иногда всё-таки не забывает похвалить результаты работы российской власти:

https://lenta.ru/news/2020/09/18/zavidki/

Уровень российского госдолга на протяжении многих лет является объектом зависти других стран. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей колонке для РБК.

Госдолг в прошлом году составлял около 13,5 триллиона рублей (12,3 процента ВВП), его увеличение до 21 процента ВВП Кудрин назвал некритичным для экономики страны. «После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран», — добавил он.

Россия снижала в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства, отметил глава Счетной палаты.

3. Профессор Александр Скоробогатов подробно объясняет очевидные вещи, отвечая на популярный ныне вопрос – «Зачем давать денег в долг Лукашенко?»:

https://asskorobogatov.livejournal.com/53794.html

На Лукашенко многие было махнули рукой, мол, это уже политический труп, а тут Путин вдруг дает ему денег. Зачем поддерживать того, кого никто не любит ни в соседней Белоруссии, ни у нас? Ведь тонущий политик и его может потянуть за собой на дно. <…>

Помимо доверия важны рычаги влияния. Сейчас Путин для Лукашенко – это последняя возможность остаться у власти, и, помогая ему, Путин получает гарантированного союзника, который будет дружить просто потому, что дружить ему больше не с кем. Похожая история была с Эрдоганом, который после попытки переворота, стал лояльнее к нам.

Напротив, оппозиция, если ее поддержать, не будет связывать свой успех с Путиным. Она будет считать, что тот ее поддержал вынужденно, поскольку на ее стороне весь белорусский народ и все просвещенное человечество. С ними гораздо труднее будет о чем-либо договариваться, потому что, в отличие от Лукашенко, у них всегда будет альтернатива дружить не с нами, а нашими недругами. Кстати, у Лукашенко до сих пор тоже была такая альтернатива, и он ей пытался пользоваться, но последние события, фактически, не оставили ему выбора.