Россия пыталась заблокировать принятие резолюции Совета ООН по правам человека о событиях в Беларуси

19.09.2020, 20:00, Новости дня

Совет ООН по правам человека 18 сентября принял резолюцию о ситуации в Беларуси, за проголосовали 23 делегации, против – две (Эритрея и Венесуэла), 22 воздержались. Об этом сообщила пресс-служба совета.

ООН призывает белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая координационный совет оппозиции, а также выполнять обязательства в соответствии с международным правом в отношении свободы мирных собраний, запрета пыток и других форм жестокого обращения, свободы мнений и их выражения.

Резолюцию подала Германия от имени Европейского союза. В ходе рассмотрения документа делегация России подала 17 поправок, все они были отклонены.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила на заседании по видеосвязи. Представители Беларуси, России, Китая и Венесуэлы заявили, что Совет ООН по правам человека нарушил формат проведения дебатов, и потребовали не показывать видеообращение Тихановской. Однако остальные члены совета никаких нарушений не усмотрели.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы, и требуют перевыборов. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.