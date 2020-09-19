Кража на £2,5 млн. Похищенные в Лондоне редкие книги нашли в подвале сельского дома в Румынии

19.09.2020, 20:00, Новости дня

16 сентября полицейские из Румынии и Великобритании обнаружили в подвале сельского дома в румынском уезде Нямц антикварные книги стоимостью £2,5 млн, об этом сообщила полиция Лондона.

200 фолиантов были похищены в январе 2017 года с почтового склада в Лондоне. Их готовили к отправке на выставку в США. Воры пробрались на склад, проделав отверстие в крыше.

Среди украденных книг – работы Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издание “Божественной комедии” Данте 1569 года.

В полиции назвали находку бесценной.

В ходе расследования преступления, которое велось совместно с румынскими и итальянскими полицейскими, британские власти вышли на преступную группу, совершившую не менее 11 аналогичных краж в стране. Всякий раз преступники проникали в охраняемые похищения через крышу. Затем похищенное имущество вывозилось из Великобритании.

Злоумышленники связаны с криминальным семейством Клампару из румынского города Яссы, сказано в сообщении лондонской полиции.

В 2019 году 13 человек, причастных к кражам, были задержаны. 12 из них признали вину, приговор им будет объявлен в этом месяце. Суд над 13-м подозреваемым начнется в марте 2021 года.