 

Кража на £2,5 млн. Похищенные в Лондоне редкие книги нашли в подвале сельского дома в Румынии

19.09.2020, 20:00, Новости дня

16 сентября полицейские из Румынии и Великобритании обнаружили в подвале сельского дома в румынском уезде Нямц антикварные книги стоимостью £2,5 млн, об этом сообщила полиция Лондона.

200 фолиантов были похищены в январе 2017 года с почтового склада в Лондоне. Их готовили к отправке на выставку в США. Воры пробрались на склад, проделав отверстие в крыше.

Среди украденных книг – работы Галилео Галилея, Исаака Ньютона, Леонардо да Винчи, а также издание “Божественной комедии” Данте 1569 года.

В полиции назвали находку бесценной.

В ходе расследования преступления, которое велось совместно с румынскими и итальянскими полицейскими, британские власти вышли на преступную группу, совершившую не менее 11 аналогичных краж в стране. Всякий раз преступники проникали в охраняемые похищения через крышу. Затем похищенное имущество вывозилось из Великобритании.

Злоумышленники связаны с криминальным семейством Клампару из румынского города Яссы, сказано в сообщении лондонской полиции.

В 2019 году 13 человек, причастных к кражам, были задержаны. 12 из них признали вину, приговор им будет объявлен в этом месяце. Суд над 13-м подозреваемым начнется в марте 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Против Порошенко открыли еще четыре уголовных производства, Нидерланды подали иск против РФ. Главное за день

02.09 / На выплаты медикам и пособия на детей направили 56 млрд рублей

25.08 / В Чечне к 2023 году решили построить 40 новых школ

13.07 / В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

02.07 / Шахматы. Непомнящий проиграл Гири полуфинал Chessable Masters

03.07 / В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

30.06 / Киев и тринадцать областей не готовы к ослаблению карантина 

09.08 / Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии

01.07 / Эксперт: Голосование в РФ благодаря электронным технологиям вышло на новый уровень прозрачности

10.07 / Фургал в суде заявил о полной невиновности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска