Закрывают парки и сады. В Мадриде вернулись к карантину из-за роста заболеваемости COVID-19

19.09.2020, 20:00, Новости дня

Власти Мадрида с 21 сентября вводят двухнедельный частичный карантин в 37 районах столичного сообщества. Об этом 19 сентября объявила мэр города Исабель Диас Аюсо, сообщает El Pais.

В районах, где заболеваемость COVID-19 превышает 1 тыс. случаев на 100 тыс. жителей, мобильность населения будет ограничена, хотя речь не идет о полном локдауне, рассказали в мэрии.

Так, будут закрыты парки и сады, время работы учреждений ограничивается 22.00 (кроме аптек, медицинских и ветеринарных центров и АЗС). На любых собраниях должно присутствовать не более шести человек. В то же время жители пострадавших районов могут продолжать ездить на работу, а дети – ходить в школы, сказала Диас Аюсо.

Городские власти объявили, что привлекут полицию и гражданскую гвардию к проверкам соблюдения ограничений.

По данным министерства здравоохранения Испании, на Мадрид приходится 187 тыс. заражений из 640 тыс., зафиксированных в стране в целом. За последние две недели в столице и окрестностях заболели 45,5 тыс. человек, 144 из них скончались.

Жесткие ограничения, призванные разорвать цепочки передачи коронавируса, действовали в Испании с 14 марта. Людям запрещали покидать дома без острой необходимости. Постепенное смягчение карантина началось 13 апреля. Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в Испании продлевали шесть раз.

В Мадриде с 3 марта по 28 июня ежедневно фиксировались летальные исходы от COVID-19.