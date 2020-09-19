Мнение: Задержания на “Блестящем марше”

19.09.2020, 19:55, Разное

Уже традиционно на змагарских мероприятиях ОМОН проводил задержания. "Блестящий марш" https://colonelcassad.livejournal.com/6181220.html не стал исключением.

Крики "Света – наш президент", "Лукашенко в автозак" и тому подобное, нисколько ОМОН не впечатлили, как и привычные для цветных сценариев цветочки. Винтили как обычно. Истерик в отличие от прошлой субботы было куда меньше.

По сообщениям, за сегодня в Минске задержали до 100-150 человек и одного журналиста. В общем, и марш и задержания прошли в облегченном режиме. Задержанным по итогам таких мероприятий обычно выписывают крупные штрафы.



При задержании кто-то упал в обморок. ОМОН на месте откачивал нашатырем.

Завтра продолжение.

PS. В Москве на "акции солидарности с Хабаровском и Белоруссией" уже российская полиция повязала Валерия Соловья, известного прогнозами, которые как правило не сбываются.