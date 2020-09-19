Медики назвали ягоду, защищающую от коронавируса

19.09.2020, 19:53, Разное

Отечественные медики назвали ягоду-лидера, целительно влияющую на организм. Это брусника, которая не только славится своими уникальными лечебными свойствами, но и способна защитить человека во время пандемии коронавируса.

Царскую ягоду собирают на Урале, Сибири, Карелии и на Дальнем Востоке, а также в других районах РФ с конца августа до первых заморозков. По словам дачников, “боровиха”, схваченная морозцем, гораздо вкуснее. Московский консультант по лечебному питанию Марина Сергиенко объяснила журналистам, что брусника – не только антибактериальное средство, которое используют в период авитаминоза, но и мощная противовирусная защита, эффективно помогающая при гриппе, ангинах и фарингитах. Эта ягода способна также укрепить сосуды и стенки капилляров.

Брусника представляет собой кладезь полезных питательных веществ. Так, витамин А повышает защитные свойства слизистых оболочек и кожи, витамин В поддерживает стабильную работу нервной системы, витамин С противостоит инфекционным заболеваниям и помогает заживлению тканей, а витамин Р, являясь мощным антиоксидантом, поддерживает молодость и препятствует онкологическим опухолям. Варенье из красной ягоды славится пектином, который результативно выводит «плохой» холестерин и вредные токсины.

Плоды брусники применяют в качестве слабительного, антисептического, антигельминтного и желчегонного средства. Отвар листьев используют при заболеваниях почек, сахарном диабете, ревматизме и подагре. Несмотря на все явные преимущества брусники, диетологи рекомендуют перед употреблением в пищу царской ягоды проконсультироваться со своим лечащим врачом.