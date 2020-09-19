Умер американский историк и специалист по РФ Стивен Коэн

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19.09.2020, 19:48, Новости дня

Влиятельный американский историк и специалист по РФ Стивен Коэн умер на 82-м году жизни в Нью-Йорке.

Причиной смерти стал рак легких, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

«Умер мой друг Стивен Коэн. Умнейший, мудрейший, тонкий и энциклопедически образованный. Американский профессор, чьи знания о русской истории заставляли краснеть почти любого русского. Болел за ‘Чертаново’. Не удивлюсь, если потому, что клуб возглавляет внук Бухарина. Американец, еще лет десять назад уверенно сказавший мне как-то за ужином, что, возможно, не при его, но точно при моей жизни Крым вернется в Россию, а Украина разделится на две страны. Цвет и украшение своего народа. Редчайшее опровержение расхожего тезиса ‘да они все там тупые’», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Сообщается, что Коэн свободно владел русским языком и часто бывал в России, был лично знаком со многими представителями органов власти.

Газета ВЗГЛЯД неоднократно публиковала комментарии Коэна по происходящим в мире событиям.



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