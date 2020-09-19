«Опора России»: Минфин пытается найти неболезненные новые источники доходов

19.09.2020, 19:48, Новости дня

Министерство финансов пытается найти дополнительные источники доходов на следующий год, чтобы дефицит бюджета был не критичным, сказал газете ВЗГЛЯД президент «Опоры России» Александр Калинин. Так он отреагировал на проекты законов об изменении параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортной пошлины на вязкую нефть.

«Помимо корректировки НДД будут выборочные налоговые льготы на новые месторождения на Таймыре, в Восточной Сибири. Те скважины, которые уже работают, будут платить больше, но предполагается, что за счет этого будет налоговое стимулирование для новых месторождений, прежде всего на севере, в Восточной Сибири», – отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

По его словам, одновременно существенно были снижены налоги для IT-отрасли и вдвое – страховые взносы для малого бизнеса. Эти меры не только снижают дефицит, но и укладываются в единую стратегию по повышению стабильности и восстановлению справедливого распределения доходов в стране.

«Со следующего года отменяется специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). С другой стороны, для патентной системы налогообложения вводится вычет по страховым взносам. Вводится подоходный налог для всего населения на депозиты больше миллиона рублей. То есть меры разнонаправленные. Минфин пытается найти новые источники доходов, но более или менее не такие болезненные», – подытожил Калинин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму проекты законов об изменении параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортной пошлины на вязкую нефть. За счет этого бюджет будет получать дополнительно 237 млрд рублей в год.

Эксперты отмечают, что государству необходимо установить равные налоговые условия для различных отраслей, которые будут способствовать оптимальному развитию экономики, без стрессов для нефтяной индустрии.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства. Премьер не согласился с утверждениями нефтяников о том, что сборы несправедливы. По словам главы правительства, в сложной экономической ситуации увеличение налогового бремени должно касаться всех, а не только нефтяных компаний.