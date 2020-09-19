Тихановская встретилась с послами Югославии и Чехословакии

19.09.2020, 19:37, Разное

Светлана Тихановская провела первый дипломатический приём в качестве международно-признанного президента Беларуси. Вручение верительных грамот послов Югославии и Чехословакии состоялось в актовом зале Белорусского дома в Варшаве.

Помимо дипломатов, Тихановской и членов Координационного совета белорусской оппозиции, на церемонии присутствовали руководители отделения ЦРУ в Польше, экс-президент СССР Михаил Горбачёв и представители императорского дома дома Романовых-Гогенцоллернов. В конце церемонии Тихановская провела автограф-сессию с участниками и напомнила о необходимости и других государств, имеющих дипломатические отношения с Беларусью, присылать к ней послов.

«У нас с Чехословакией и Югославией по-настоящему братские отношения. Эти страны никогда не пытались посягать на нашу независимость и вмешиваться в наши выборы, их ЧВК не приезжали в страну, и не пытались продавать нам газ по грабительским ценам. В настоящее время мы с лидерами этих стран прорабатываем новый проект договора о Союзном государстве, из которого будут исключены страны-агрессоры и добавлены легитимные страны, такие как Югославия и Чехословакия», — заявила Тихановская.