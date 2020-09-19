 

Тихановская встретилась с послами Югославии и Чехословакии

19.09.2020, 19:37, Разное

Светлана Тихановская провела первый дипломатический приём в качестве международно-признанного президента Беларуси. Вручение верительных грамот послов Югославии и Чехословакии состоялось в актовом зале Белорусского дома в Варшаве.

Помимо дипломатов, Тихановской и членов Координационного совета белорусской оппозиции, на церемонии присутствовали руководители отделения ЦРУ в Польше, экс-президент СССР Михаил Горбачёв и представители императорского дома дома Романовых-Гогенцоллернов. В конце церемонии Тихановская провела автограф-сессию с участниками и напомнила о необходимости и других государств, имеющих дипломатические отношения с Беларусью, присылать к ней послов.

«У нас с Чехословакией и Югославией по-настоящему братские отношения. Эти страны никогда не пытались посягать на нашу независимость и вмешиваться в наши выборы, их ЧВК не приезжали в страну, и не пытались продавать нам газ по грабительским ценам. В настоящее время мы с лидерами этих стран прорабатываем новый проект договора о Союзном государстве, из которого будут исключены страны-агрессоры и добавлены легитимные страны, такие как Югославия и Чехословакия», — заявила Тихановская.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Более половины опрошенных украинцев недовольны работой Зеленского

02.07 / Мнение: Самая популярная марка в ДНР

08.08 / Мнение: Почему КНДР взорвала межкорейский узел связи

02.08 / Для Алены Свиридовой рождение первенца оказалось стрессом

08.09 / Эксперты назвали 10 автомобилей, у которых чаще всего скручивают пробег

03.09 / Wall Street Journal: В США резко возросло число случаев наблюдений НЛО

02.07 / Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в Твиттере

11.08 / Мнение: Дедушка на батуте – или чем отличается товарищ Лукашенко от господина Путина?

03.09 / Мнение: Принцессы-драконы

04.08 / Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска