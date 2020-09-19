Найден способ похудеть без диет

19.09.2020, 19:17, Разное

Врачи рассказали о способе, который предполагает похудение без диет. По мнению испанских специалистов, для снижения массы тела совершенно не обязательно ограничивать себя в любимых продуктах.

Медики предложили попробовать использовать на практике «метод тарелки». На одной половине посуды должны лежать овощи, четверть отведена под белки, еще одна часть – под сложные углеводы. Также разрешено добавлять небольшое количество авокадо, орехов и оливкового масла.

Как правило, люди, желающие похудеть, забывают о необходимости присутствия в дневном рационе сложных углеводов. Также они подбирают себе блюда не из тех белков, которые нужны. Если использовать «метод тарелки», то готовить еду необходимо постепенно. В частности, сначала добавляются сырые овощи, потом белки, а на заключительном этапе углеводы и небольшое количество полезных жиров.