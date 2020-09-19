Эксперт Баканов рассказал, когда россияне смогут пересесть на электромобили

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19.09.2020, 19:17, Разное

Эксперт Петр Баканов рассказал, когда у россиян появится возможность пересесть на электромобили. Спрос на эти типы транспортных средств значительно повысится, если в городах появятся терминалы быстрой зарядки.
В РФ, как и во всем мире, набирают популярность электромобили. Специалист считает, что в РФ вопрос развития данного рынка на сегодняшний день является сложным, поскольку еще не до конца развита необходимая инфраструктура. Однако использование такого транспорта помогло бы улучшить экологическую обстановку.

Проблему доступности электрокаров можно решить, поскольку Китай предлагает множество не очень дорогих моделей с электрическим двигателем. Россияне начинают больше интересоваться подержанными электромашинами. Во втором квартале нынешнего года на 132% увеличилось число соответствующих запросов.

В крупных городах РФ постепенно появляются зарядные станции для электрокаров. В Москве работают 123 точки, в Санкт-Петербурге 28. В прошлом году десять станций установили в Челябинске. По две точки работают в Уфе, Перми, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге.

При прокладке новых магистралей планируется каждые 50 километров ставить заправочные станции для электрокаров. В то же время темпы их строительства в масштабах всей страны пока являются низкими.



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