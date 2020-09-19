Ученые рассказали, как перемена погоды влияет на мозг

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19.09.2020, 19:17, Разное

Специалисты центра нейропсихиатрии Олин в США рассмотрели больше 3000 МРТ людей и узнали, как на мозг человека влияет погода. Информацию пишет Guardian.
Грегори Бук, работник центра, сообщает, что в дождливую погоду увеличивается мозжечок, а остальной мозг уменьшается. Похожий эффект вызывается и морозной зимней погодой. Научные работы доказывают, что перемены в организме вызывает именно изменение погоды и атмосферное давление, а не баланс жидкости, как полагали раньше.

Хоть рассматривающийся эффект и невелик, но это означает, что некоторые люди чувствительны к ухудшению симптоматики болезней из-за сезона или изменений погоды. Следующие опыты помогут экспертам узнать, как именно появляется метеозависимость.



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