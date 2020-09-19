 

Бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд дальности полета

19.09.2020, 19:08, Новости дня

Российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и длительности полета.

«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС РФ находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров», – передает ТАСС сообщение генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

По его словам, «дольше на самолетах подобного класса не летал никто».

Сообщается, что предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

По сообщению Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств», – добавили в ведомстве.



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