Елена Крыгина, Мария Мельникова и Самира Мустафаева представили коллаборацию Calzedonia x Erborian

19.09.2020, 19:05, Разное

Calzedonia и Erborian представили совместный проект, амбассадорами которого стали Елена Крыгина, топ-визажист и beauty-эксперт, Самира Мустафаева, призер чемпионата мира по художественной гимнастике и основательница сети фитнес-студий SMSTRETCHING, а также Мария Мельникова, блогер и мастер спорта по спортивно-бальным танцам.

Итальянский бренд чулочно-носочных изделий Calzedonia и корейско-французский бренд косметики Erborian разделяют ценности минимализма, естественности и натуральной красоты. И задача нашей кампании — помочь девушкам подобрать себе идеальный тон колготок и оттенок тональной основы. Тот, который лучше всего подходит к их тону кожи,- говорят создатели коллаборации. С 18 сентября во всех магазинах Calzedonia при покупке на определенную сумму (уточняйте у продавцов-консультантов) каждый получит в подарок косметичку с миниатюрами бренда Erborian. В ней можно найти четыре продукта для кожи, которые подчеркнут естественную красоту.