Диетолог Мухина назвала правила употребления имбиря при похудении

19.09.2020, 18:53, Разное

Диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно употреблять имбирь при похудении. Также специалист упомянула, что снизить вес можно, включив в рацион чеснок, лук и хрен.

Все вышеназванные продукты являются очень полезными. Имбирь оттягивает наступление чувство голода, аналогичным образом действует и чеснок. Если они сильно посолены, то эффект будет совершенно обратным.

По словам диетолога, из имбиря лучше всего начать готовить отвары, настои и напитки. Его корень также можно класть в чай, поскольку тогда происходит санация кишечника и повышение иммунитета в целом.

Если говорить о репчатом луке, то его лучше всего принимать в пищу в бланшированном виде. Свежий овощ только усиливает секрецию сока в поджелудочной железе. Репчатый лук содержит множество веществ, которые убивают патогены, но с другой сторон стимулируют аппетит.

В процессе похудения важно употреблять правильные углеводы с низким ГИ. Также необходимо не забывать о белковых продуктах: мясе, рыбе, птице, твороге.