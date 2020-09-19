Эксперты рассказали, чем полезно оливковое масло

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19.09.2020, 18:53, Разное

Специалисты рассказали о полезных свойствах оливкового масла первого отжима. Они полагают, что продукт снижает риски возникновений ряда заболеваний.
Гипертония считается главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Учеными было проведено исследование, которое показало, что при употреблении 4 столовых ложек оливкового масла ежедневно значительно понижает кровяное давление.

Также в оливковом масле есть полифенолы, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Именно оливковое масло первого отжима поможет снизить периферическое систолическое давление. В рафинированном оливковом масле низкое число полифенолов и подобного эффекта не наблюдалось. Перед применением продукта необходимо получить консультацию доктора, так как имеются противопоказания.



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