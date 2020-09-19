“Целый ряд неврологических проблем”: Ученые рассказали о большой опасности укусов комаров

19.09.2020, 18:53, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние на человеческий организм вирусов, заносимых в него посредством комариных укусов. Выяснилось, что многие из проникающих микроорганизмов способны спровоцировать серьезные заболевания, в том числе летальный исход.

Объектом изучения ученых, представляющих Ливерпульский университет (Великобритания), стали вирусы Зика и Чикунгунья, циркулирующие преимущественно в тропических широтах и переносимые комарами. Как объяснили медики, первый из них способен вызвать нарушения в головном мозге у плода в случае, если комариному укусу подверглась беременная женщина. Также вирус может быть смертельно опасным как для детей, так и для взрослых, поскольку способен вызвать болезни нервной системы. В процессе исследования было проанализировано состояние здоровье двух сотен взрослых пациентов, средний возраст которых составил 48 лет. Каждый из них был ранее заражен либо каким-то одним из упомянутых микроорганизмов, либо обоими одновременно. Выяснилось, что лишь 10% исследуемых смогли в итоге выздороветь после заражения полностью, однако даже у них наблюдались осложнения в виде слабости, судорог и проблем с памятью. Кроме того, пациенты с инсультом, имеющие средний возраст около 67 лет, в количестве 67% были заражены двумя вирусами.

Специалисты рассказали об основных отличиях в заболеваемости пациентов. Так, вирус Зика чаще всего провоцировал синдром Гийена-Барре, характерный появлением повреждений нервов в ногах и руках. Чикунгунья, в свою очередь, вызывал проявления воспаления и отека головного или спинного мозга. Если же человек подвергался инфицированию двумя вирусами одновременно, у него было очень вероятно появление инсульта.

“Такая масштабная выборка помогла установить закономерность. Каждый вирус может вызвать целый ряд неврологических проблем”, – резюмировали ученые. Об этом сообщает “Ридус”.