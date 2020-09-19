Мастерская управления «Сенеж» выпустила слушателей программы «Наставничество»

19.09.2020, 18:48, Новости дня

В подмосковном Солнечногорске в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялся торжественный выпуск очередной группы слушателей набора 2019 года флагманской программы «Наставничество».

В ней участвовало 170 человек – это наставники и подопечные, которые разделены на несколько групп.

Программа «Наставничество» – один из эффективных механизмов поддержки, объединения, развития и дальнейшего сопровождения лауреатов проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она реализуется мастерской управления «Сенеж» при поддержке Клуба лидеров «Эльбрус» с 2018 года. Наставниками в программе выступают победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». За все время реализации программы ее участниками стали 214 человек, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я сама являюсь наставником и для меня наставник – это человек, который может выслушать, это первое и главное условие. Немаловажным в работе наставника также являются мотивация, качества и ценности человека. Я рада, что у участников программы «Наставничество» есть возможность отдавать опыт и знания и учиться, а это бесконечный и интересный путь», – сказала директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус» Татьяна Дьяконова.

«Лидеры России» помогают подопечным развивать свои профессиональные и личностные навыки, двигаться к достижению собственных целей. Наставляемыми – выступают лауреаты всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», студенческой олимпиады «Я – профессионал» и конкурса «Моя страна – моя Россия».

Проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина при подведении итогов обучения в программе обратила внимание, что именно сейчас в постковидное время наставничество становится особенно актуально – увеличивается роль команд и проектов, в которых лидерство основано на принципах открытости, доверия, гибкости и взаимоподдержки. Программа «Наставничество» через создание новых партнерских союзов – наставников и наставляемых – повышает шансы на личный и командный успех.

«Со слушателями программы на установочных сессиях, которых было несколько в течение года, работали профессиональные бизнес-тренеры. Они рассказывали, как развивать себя как личность, строить карьеру и эффективные команды. После каждой такой сессий наставник продолжал работать со своим подопечным. Для молодых людей – это была помощь в развитии и принятии важных решений. Для наставников – возможность передать знания и опыт посредством тренерской работы или выступления, а порой воспитать потенциально интересного и сильного будущего сотрудника. Мы планируем в перспективе оценить работу каждого наставника в программе и предложить хорошо зарекомендовавшим себя пройти дополнительную подготовку – стать тренерами и преподавать в рамках наших образовательных программ», – отметила Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж».

В составе наставников нынешней группы выпускников программы работает Константин Слободяник, руководитель направления по работе с партнерами и наставниками департамента ключевых проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его подопечная Полина Синтюрихина за время программы стала лидером двух международных проектов для крупных международных компаний и реализовала собственный социальный проект.

«Наставничество – это внутренний запрос человека на развитие и передачу опыта другим, когда ты помогаешь развиваться людям и видишь сразу результаты. Конечно, многие мои коллеги из программы «Лидеры России» по жизни всегда занимаются наставничеством – они делятся опытом и знаниями. Но работа в программе это несколько иное – когда у тебя есть официальный статус наставника, ты начинаешь по-другому относится к взаимодействию с подопечным. Ты становишься более вовлеченным в его судьбу и более ответственным», – рассказал Константин Слободяник.

Мария Мирова, руководитель программы «Наставничество» мастерской управления «Сенеж», добавила, что наставничество стимулирует к развитию и подталкивает к новым целям не только подопечных, но и наставников.

«Кроме измеримых достижений, которых многие участники программы достигли – устройство на работу, развитие карьеры, достижение своих конкретных целей, они отмечают и те качественные изменения, которые произошли в сознании и мировоззрении. Например, один из наставников написал в отзывах по результатам работы в программе, что «смог начать несколько крупных проектов просто из-за чувства ответственности перед своим наставляемым»», – сказала Мария Мирова.

Отбор участников в следующий набор программы «Наставничество» 2020 года начался в сентябре этого года. В программу будут отобраны 100 наставников и такое же количество подопечных молодых людей. Первая установочная сессия для новых слушателей программы «Наставничество-2020» запланирована на 28 ноября. В рамках программы будет как дистанционное обучение, так и очные встречи в Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Однако формат мероприятий зависит от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В новых потоках программы наставниками выступят не только финалисты и победители конкурса «Лидеры России», но и еще двух проектов президентской платформы – «Цифровой прорыв» и «Учитель будущего».