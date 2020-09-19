Корректировка налогов в нефтяной отрасли принесет бюджету 237 млрд рублей

19.09.2020, 18:48, Новости дня

Корректировка параметров налога на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принесет федеральному бюджету около 237 млрд рублей в год, говорится в соответствующем законопроекте, внесенном правительством в Госдуму. На следующей неделе правительство обсудит предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых.

«Принятие федерального закона «О внесении изменений в главы 254 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в части реализации положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 237 миллиардов рублей в год», – говорится в документе.

Накануне правительство внесло в ГД законопроекты, предполагающие изменение НДД в нефтяной отрасли и НДПИ. Как сообщает «Прайм», предлагается уточнить параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также ограничить параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды.

Кроме того, предлагается расширить перечень месторождений, попадающих под НДД. Так, расширяется список по третьей группе НДД за счет выработанных месторождений, а также месторождений, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе и на территории Сахалинской области. При этом одновременно отменяется льгота по НДПИ для выработанных месторождений. Также расширяется перечень участков четвертой группы.

Помимо этого, предлагается отменить льготы по НДПИ для вязкой нефти, а также улучшить условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений «Роснефти» путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой в бюджете РФ. Вдобавок предусматривается введении рентного коэффициента в размере 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений.

В целом же, помимо этого документа, кабмин внес законопроект об исключении возможности установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении вязкой нефти. Месторождения, попадающие под эти условия, предлагается перевести на режим НДД. Экономический эффект от для бюджета от этой меры в 2021 году прогнозируется в размере 37,4 млрд рублей, в 2022 году – 24,6 миллиарда, в 2023 году – 11,5 млрд рублей. Также внесен в ГД законопроект о предусматривающий вычет из НДПИ при добыче нефти на Приобском месторождении «Роснефти» – в размере до 45,96 млрд рублей в год.

На рассмотрение Госдумы в первом чтении законопроект об НДД и НДПИ планируется вынести 22 сентября, а 21 сентября его рассмотрит комитет по бюджету и налогам.

Как сообщает ТАСС, c критикой данной инициативы уже выступили производителей металлопродукции в России. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей обсудит 22 сентября налоговую нагрузку, а также предложения бизнеса по дифференциации налога на добычу полезных ископаемых. Об этом накануне сообщили в секретариате первого вице-премьера. Во встрече также примут участие представители Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития.

Государству необходимо установить равные налоговые условия для различных отраслей, которые будут способствовать оптимальному развитию экономики, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Одним из вариантов может стать введение прогрессивного НДПИ для компаний, деятельность которых связана с добычей и экспортом природных ресурсов, что может принести бюджету дополнительные 1,2 триллиона рублей, дополнительная фискальная нагрузка нефтяников нецелесообразна и вредна», – сказал Сергей Суверов в разговоре с «Лентой.ру».

Диспропорции в налогообложении нефтяников и других сырьевых компаний велики и усилились после вступления РФ в ВТО в 2012 году, когда были сокращены и даже обнулены экспортные пошлины на ряд сырьевых товаров, в том числе никель, алюминий, медь, считает эксперт. «В результате соответствующие компании максимизируют дивидендные выплаты, большая часть которых перенаправляется за рубеж в офшорные юрисдикции. Также есть возможности увеличить доходы от банковского и телекоммуникационного секторов, рентабельность многих компаний которых зашкаливает из-за олигопольного положения», – делает вывод Суверов.