 

Эксперт назвал конституционную реформу Лукашенко способом сбить народный протест

19.09.2020, 18:43, Разное

Последние несколько лет Александр Лукашенко периодически ведет разговоры о принятии новой конституции в Белоруссии. Политолог Валерий Карбалевич убежден, что в условиях политического кризиса данная инициатива играет роль компромисса с несогласными.

Дело в том, что последнему диктатору Европы все-таки приходится идти на некоторые уступки перед народом, даже несмотря на то, что он выбрал наиболее жесткую тактику подавления протеста. Так называемая “конституционная реформа” подразумевает проведение досрочных президентских выборов. Карбалевич считает, что на такой вариант развития событий рассчитывают в Кремле.

В недавнем интервью Лукашенко как раз говорил о новой конституции. При этом Батька заявлял, что на данном этапе не готов озвучивать сроки.

Политолог подчеркнул, что главным вопросом для белорусов сейчас – это нелегитимность президентских выборов. Конституционная реформа не является выходом из сложившихся обстоятельств. Это может быть лишь отвлечением внимания протестной прослойки населения, считает Карбалевич.

Политолог добавил, что у Лукашенко есть возможности уклониться от собственных обещаний. Так, к примеру, конституция может быть принята через два года, но вступить в силу лишь через пять – в год следующих выборов.



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