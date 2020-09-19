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19.09.2020, 18:43, Разное

Согласно информации, которую публикуют СМИ США, куратором Светланы Тихановской является Маркус Микели. Мужчина начал работать в дипломатической службе Америки еще в 1991 году.

В 2020 году он перестал занимать должность генерального консула США в Екатеринбурге.

По данным медийных изданий, Микели имеет хороший опыт в ведении подрывной деятельности под защитой основного органа внешней разведки и контрразведки Америки. До того, как он завершил работу на Урале, бывший консул подготовил “Твиттер-революцию” в республике Молдова. Также Маркус Микели был замечен в подобной политической деятельности в других частях бывшего СССР.

Проверенные источники в 2015 году сообщали, что у возможного куратора Светланы Тихановской есть особый метод в достижении желаемых результатов. Экс-консул США делает встречи тихими, связывает все шаги с центром, совершает весомые сдвиги медленно и по порядку. Специализируется Маркус Микели на денежных вопросах.

В настоящее время экс-сотрудник американского консульства состоит в агентстве США по международному развитию с аббревиатурой USAID. Перед выборами президента Белоруссии эта организация провела пропагандистскую операцию. Информация о том, что Светална Тихановская находится под контролем Маркуса Микели официально пока не подтверждена.



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