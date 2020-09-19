 

Байден: выбор нового судьи Верховного суда должен сделать победитель президентских выборов

19.09.2020, 18:40, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил в пятницу, что «нет никаких сомнений» в том, что замену судье Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург должен определить победитель ноябрьских президентских выборов.

«Нет никаких сомнений – позвольте мне пояснить, – что избиратели должны выбрать президента, а президент должен выбрать судью для рассмотрения кандидатуры Сенатом», – сказал Байден журналистам, комментируя сообщение о смерти Гинзбург.

Замечания Байдена, по-видимому, могут заложить основу для межпартийной борьбы за Верховный суд, которая может стать доминирующей темой в ближайшие семь недель, оставшиеся до выборов 3 ноября.

Гинзбург, судья либеральных взглядов, заседала в Верховном суде с 1993 года, скончалась в пятницу в возрасте 87 лет. Ее уход предоставил президенту Трампу возможность расширить консервативное большинство в суде в момент ожесточенной предвыборной гонки.

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Американские политики о Рут Гинзбург

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Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл заявил, что намерен действовать в соответствии с любым предложением Трампа. Комментарии Байдена сигнализируют о том, что он и Демократическая партия будет бороться с возможными попытками республиканцев пойти на этот шаг.

9 сентября Трамп обнародовал список потенциальных кандидатов для заполнения любых будущих вакансий в Верховном суде, чтобы заручиться поддержкой консервативных избирателей. Байден пообещал назначить в Верховный суд женщину афроамериканского происхождения, однако до сих пор он не обнародовал собственный список кандидатов в Верховный суд.

В субботу, 19 сентября, Дональд Трамп уже написал в своем Твиттере, что намерен действовать в этом вопросе «без промедления».



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