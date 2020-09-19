 

Эксперт: Лукашенко нужно было готовить страну к передаче власти еще 5 лет назад

19.09.2020, 18:23, Разное

Бывший ведущий “ТВ Центра” Илья Колосов, проживающий в Минске, высказался о политической ситуации в Белоруссии. Он считает, что у Александра Лукашенко нет возможности выйти из ситуации победителем.

Колосов заявил, что главный оппонент Батьки – это время. И своего главного врага Лукашенко одолеть не удалось ни в коей мере. Ведущий отметил, что президенту необходимо было готовить страну к передаче власти еще пять лет назад.

В том случае, если бы в последних президентских выборах участвовать преемник, у него были бы весомые шансы на победу. При этом сам Лукашенко у большей части населения ассоциировался бы с сильным лидером, внесшим вклад в развитие страны.

Заранее об этом Батька, очевидно, не позаботился, поэтому ситуация оказалось противоположной. Теперь в глазах народа Лукашенко выглядит слабым, загнанным в угол узурпатором.

Теперь последний диктатор Европы обеспокоен лишь тем, как уйти от власти с наименьшими потерями. Колосов отметил, что сейчас цена довольно высока, поскольку речь идет о суверенитете государства.



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