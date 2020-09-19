Мнение: Почему Ефремова нельзя наказывать условно…

19.09.2020, 18:20, Разное

Эльман Пашаев, который помог Михаилу Ефремову сесть на 8 лет колонии общего режима, лишен статуса адвоката. Адвокат Александр Добровинский отказался комментировать изгнание Пашаева из сообщества адвокатов. Отказался, но сказал: «Мне не к лицу комментировать решение коллег. И тем более не к лицу говорить что-то о процессуальном противнике. Я считаю, что это не этично».

Слова Добровинского про этику звучат очень мило. Ну, типа он весь такой этичный-этичный, в очках, носит бабочку… А не шантрапа безэтичная. Хотя Минюст предлагал адвокатской палате возбудить дисциплинарное производство не только в отношении Пашаева, но и в отношении Добровинского.

Ну да ладно, пусть со всем этим разбирается адвокатское сообщество. Мне другое интересно. Как лишение статуса адвоката Пашаева отразиться на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в отношении Ефремова?

Новый адвокат Ефремова уже просит снизить срок наказания до четырех лет и признать этот срок условным. Что решит суд? Примет во внимание, что Пашаев подставил Ефремова, убедив отказаться от признания вины и раскаяния?

Если бы я был судьей, я бы конечно учел все это и уменьшил срок лишения свободы Ефремова до 4-5 лет. Но не стал бы назначать условный срок. В интересах самого Ефремова. Потому что на условке он окончательно сопьется…. Но не только. Срок должен быть реальным, потому что Ефремов должен понести реальное наказание за то, что сел пьяным за руль и убил человека.

Фотографии Пашаева и Добровинского отсюда

Фотография с места трагедия отсюда