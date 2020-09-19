Ученые: Владение двумя языками замедляет наступление когнитивных нарушений

19.09.2020, 18:17, Разное

Ученые Университета Оберта де Каталония и Университета Помпеу Фабра узнали, как владение иностранными языками влияет на здоровье мозга. Результаты исследования опубликовали в издании Neuropsychologia.

Специалисты были сосредоточены на людях, которые повседневно используют два иностранных языка. Ученые в Барселоне проводили тесты, где в определенных районах доминирует каталонский язык, а в других люди говорят на испанском. Также отмечают, что жители прекрасно владеют двумя языками.

Для своего исследования специалисты отобрали 63 здоровых людей, 135 пациентов, которые имеют легкие когнитивные нарушения и 68 людей с болезнью Альцгеймера. Во время тестов использовали анкету, показывающую уровень владения испанским и каталонским языками, а также определили степень двуязычия каждого испытуемого. Далее проводилась корреляция этого уровня с возникновением симптоматики и возрастом неврологического диагноза.

Как оказалось, у людей с высокой степенью двуязычия поставили диагноз умеренного когнитивного нарушения позже, чем пассивным двуязычным. При владении двумя языками и частом переключением с одного на другой считается своеобразной гимнастикой для мозга, которой люди занимаются на протяжении жизни. При этом увеличивается когнитивный резерв и задерживаются симптомы, которые связаны с понижением когнитивных функций.