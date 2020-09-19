Ученые назвали замедляющий процесс старения организма фрукт

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19.09.2020, 18:17, Разное

Швейцарские исследователи в ходе исследования изучили влияние на человеческий организм разных продуктов, способных замедлить процесс старения. В результате одним из наиболее эффективным был назван гранат.
Как объяснили ученые, представляющие Швейцарский институт биоинформатики, способность для продления молодости посредством употребления гранатов обеспечивается химическим соединением, имеющим название уролитин А. Он улучшает работу митохондрий, которые отвечают за выработку энергии в человеческих клетках. Именно постепенное снижение функций митохондрий в силу возрастных изменений, по словам исследователей, и приводит в итоге к старению организма. Примечательно , что уролитин А не находится в продукте изначально, а генерируется непосредственно в пищеварительной системе человека после потребления фрукта.

Тем не менее, специалисты отметили, что все же не каждый организм способен производить упомянутое соединение. Также они напомнили о необходимости предварительных консультаций с медиками по вопросам уместности включения граната в рацион конкретного человека и, в случае разрешения – количества продукта, пишет Nature Metabolism.



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