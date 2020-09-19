Британский онколог рассказал о лучших продуктах для профилактики рака

19.09.2020, 18:17, Разное

Британский онколог Роберт Томас в интервью одному из зарубежных изданий пояснил о продуктах питания, рекомендуемых к включению в рацион питания для предотвращения онкозаболеваний. По словам медика, названные им составляющие являются эффективным средством для профилактики разных видов рака.

Как заявил эксперт, представляющий Кембриджский университет (Великобритания), очень полезными в целях профилактики являются овощи семейства крестоцветных, среди которых он назвал брокколи, белокачанную капусту, бок-чой, цветную капусту, спаржу, брюссельскую капусту, хрен и васаби. Такими свойствами они обладают благодаря наличию витаминов С и К. Свое мнение медик подкрепил результатами исследования, в котором приняли участие более 150 тысяч человек. У исследуемых, в течение 12 лет употреблявших упомянутые овощи, в результате был зафиксирован более низкий риск рака по сравнению с другими людьми. В свою очередь, богатство полифенолами, обладающими прямыми противовирусными свойствами, обеспечивает противораковую эффективность гранатам.

Целый ряд химических веществ позволяют иметь профилактические свойства против онкозаболеваний томату, причем из их числа выделяется ликопин. Этот ингредиент в свое время исследователи даже пытались выделить как самостоятельное лекарство от рака. По словам Томаса, фитохимические вещества в томате сохраняют полезные свойства и после термической обработки, обеспечивая эффективность даже томатной пасте.

В то же время, полифенолы, находящиеся в чесноке и луке, при нагревании разрушаются, поэтому данные овощи необходимо употреблять сырыми. Их регулярное включение в рацион снижает уровень риска рака легких, поджелудочной железы и пищевода. Об этом пишет Mail Online.