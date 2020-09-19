 

В Минске начались задержания участниц «блестящего марша»

19.09.2020, 18:08, Новости дня

ОМОН начал задерживать активистов несанкционированного протеста в столице Белоруссии, его участницы одеты в красно-белые и блестящие одежды.

«Задержаны несколько человек за участие в несанкционированном массовом мероприятии», – передает РИА «Новости» слова официального представителя ГУВД минского горисполкома Натальи Гусевич. Число задержанных уточняется.

Акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции.

Сообщается, что задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции: Багинская пришла на митинг с бело-красно-белым флагом, одним из символов нынешних протестов в республике. Постепенно вокруг нее стали собираться другие участницы протеста.

Также стало известно о неудачной попытке силовиков задержать мотоциклиста: толпе удалось его отбить.

Напомним, в субботу в Минске стартовала очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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