Юрий Назаров эмоционально рассказал о симптомах перенесенного коронавируса

19.09.2020, 18:08, Новости дня

Народный артист РФ Юрий Назаров, которого накануне РФ выписали из больницы после перенесенного коронавируса, рассказал о своем самочувствии.

«Нормально себя чувствую, врачи вылечили, говорят, маленько еще немного поживу. Влили в меня плазму, лекарства, выявили в итоге отсутствие вируса – надоело ему бороться со мной», – приводит слова актера «Вечерняя Москва».

Говоря о симптомах, Назаров отметил, что сначала у него заболели мышцы: «Руки, ноги, спина – все криком кричали. Покричали, да успокоились. Потом температура 38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали», – рассказал он.

Назаров добавил, что в вопросах медицины понимает немного, но врачи оказали ему большую помощь.

8 сентября сообщалось, что народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию с двусторонней пневмонией.