Захарова раскрыла сценарий вмешательства ЕС в дела Белоруссии

19.09.2020, 18:08, Новости дня

Ставка на смену власти в Белоруссии путем санкций и «заигрывания» с «самозванцами» закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В целом видим, что неуважение объективных внутриполитических реалий, безудержная поддержка оппозиционных сил, вплоть до признания «самозванцев» отдельными странами-членами ЕС, которых в Брюсселе не в состоянии «приструнить», ставка на смену действующей власти путем санкций, давления и пропаганды все больше закрепляются во внешнеполитическом арсенале Евросоюза. Белоруссия, увы, не является в этом плане единственным примером», – передает ТАСС слова Захаровой.

Представитель МИД добавила, что РФ считает нелигитимной санкционную политику ЕС в адрес Белоруссии.

«Заигрывание есовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель «для общения» – составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Это – прямое нарушение основополагающих норм Устава ООН и принципов хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, юбилеи которых международное сообщество отмечает в этом году», – подчеркнула Захарова.

Напомним, председатель Европарламента Давид Сассоли в среду пригласил Светлану Тихановскую в Европарламент. Тихановская уже приняла приглашение.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.