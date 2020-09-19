“Это очень больно”: Виктория Боня рассказала о неприятных подробностях смерти отца

19.09.2020, 17:53, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram траурный пост, посвященный уходу из жизни её отца. В нем знаменитость пояснила о неприятных моментах, связанных с неоднозначным поведением вдовы её родного человека.

Стоит отметить, что известие о смерти отца Виктории Бони её подписчики узнали еще несколько дней назад из соответствующей публикации. Свежий же пост был посвящен эмоциям ведущей, связанным с факторами, сопутствующими траурному событию, которые она не пожелала изложить ранее. Дело в том, что, как выяснилось, родной человек Бони умер еще в марте текущего года, однако узнала об этом хозяйка аккаунта лишь совсем недавно. Еще в раннем детстве отец оставил семью ради другой женщины, которая в итоге всячески противилась регулярному общению мужа с детьми от первого брака. Будучи добрым и покладистым человеком, он не мог провоцировать конфликты, поэтому до последнего времени его общение с дочерьми было весьма затруднено. В итоге – супруга умершего попросту не посчитала нужным сообщить его близким о потере своевременно. В откровениях, которыми модель сопроводила публикацию, знаменитость отдала должное вдове своего родного человека за все годы заботы о нем, однако не утаила ощущения испытываемой обиды.

“Я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушел из жизни еще в марте этого года и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз! Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишить родных людей возможности проводить своего родственника в последний путь. Это очень больно!” – с горечью резюмировала Боня.

Публикация ведущей вызвала массу противоречивых отзывов от фолловеров. Так, часть подписчиков упрекнули Викторию Боню в том, что она не проявила настойчивости в стремлении общаться с отцом, несмотря на мешающие факторы. Однако большинство поклонников, напротив, выразили максимальную поддержку и сочувствие любимице. Более того, выяснилось, что кое-кто из посетителей микроблога модели столкнулся в жизни с весьма похожей жизненной ситуацией.