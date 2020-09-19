Ученые: Иммунная система может защищать от депрессии

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19.09.2020, 17:53, Разное

Ученые изучали спинномозговую жидкость у людей, имеющих рассеянный склероз, и здоровых испытуемых. Специалисты выяснили, что иммунные клетки служат не только для защиты от инфекции, но и помогают сохранить психическое здоровье.
Специалисты Йельского университета установили воспалительный аутоиммунный ответ, похожий на тот, что случается при нейродегенеративных болезнях. Исследование опубликовали в издании Science Immunology.

Факты доказывают не так давно появившуюся версию о том, что белок интерферон гамма, индуцирующий и активирующий разные реакции иммунитета, предотвращает депрессию у здоровых индивидуумов. Опыты, проведенные ранее, демонстрировали, что блокирование интерферона-y, а также создающих его T-клетках, побуждает симптоматику депрессивного состояния у грызунов. Эта болезнь считается сторонним явлением у больных с рассеянным склерозом, которые при терапии получают иной тип интерферона.

Невзирая на то, что характеристики T-клеток здоровых участников похожи с такими лимфоцитами у пациентов, имеющих рассеянный склероз, они не вызывают разрушительных воспалительных процессов, как при аутоиммунных болезнях. Исследователи продолжат и далее отслеживать, как реакции ЦНС влияют на расстройства психики.



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