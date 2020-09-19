“Результаты абсолютно уникальны”: Российские космонавты увидели живой организм в космосе

19.09.2020, 17:53, Разное

Недавно российскими космонавтами, находящимися за пределами Международной космической станции, в космосе был найден живой организм. По словам экспертов, это первый инцидент обнаружения объекта жизни вне стен МКС.

Как рассказали сотрудники МКС, находка была ими совершена во время космической прогулки, проводящейся ими в период очистки поверхности станции. Найденный микроорганизм специалисты подвергли тщательному обследованию, в результате которого была установлена его принадлежность к аналогу морского планктона. Факт обнаружения живого организма в открытом космосе, по словам космонавтом, вызвал у них смесь восторга и потрясения, так как до упомянутого момента признаки жизни в космосе не обнаруживались.

“Полученные результаты абсолютно уникальны. Мы продолжаем исследовать организм, и хотим понять, как особь выжила в космосе без каких-либо специальных условий”, – заявил руководитель миссии МКС Владимир Соловьев.

В настоящее время рассматриваются разные версии попадания микроорганизма, предварительно отнесенного к виду tardigrades, в космос. Часть экспертов выдвигают гипотезу о том, что он был доставлен во внеземное пространство из океана посредством плавающих воздушных потоков. При этом специалисты практически убеждены в том, что особь не перемещалась на космическом корабле, так как подобные образцы на близлежащих территориях космодрома Байконур отсутствуют. Об этом пишет Kdpconsulting.ru.