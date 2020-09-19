С 1 октября в России вводится налог на Нобелевскую премию

19.09.2020, 17:37, Разное

С октября этого года в России вводится налог на средства, полученные от материального вознаграждения для нобелевских лауреатов. Согласно постановлению главы ФНС (Федеральная налоговая служба) Даниила Егорова, что любой гражданин РФ, удостоенный почётной награды, должен будет перевести в казну 100 % от суммы поощрения. В этом случае он сможет рассчитывать при предоставлении соответствующих документов на 13 % от этой суммы.

«Для того чтобы не позволить Нобелевскому комитету политическую обстановку внутри страны и искоренить такой элемент давления на высших должностных лиц России мы предложили размер каждой премии, полученной лауреатом, направлять в бюджет. Таким образом нобелевское жюри и все, кто стоят за принятием решений, будут понимать, что они пополняют российский бюджет. Россия не против вручения Нобелевских премий нашим граждан, это пополняет бюджет», — пояснил Егоров.

В ФНС добавили, что любую премию Нобелевского комитета необходимо перевести в казну в течение 90 дней со дня выплаты. Её запрещено обналичивать. В случае отказа налогоплательщика от своих обязанностей ему грозит административная или уголовная ответственность по статье за уход от уплаты налогов. Если лауреат задерживает выплату, то за каждый просроченный день начисляется пеня в размере 1 % от суммы.