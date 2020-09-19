«Корона» возвращается

19.09.2020, 17:34, Разное

COVID-19 начинает новое наступление: проверяем режим боевой готовности в разных странах мира.

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире близится к 30 млн человек, скончавшихся — к одному миллиону. С каждым днем эти показатели растут, хоть динамика и стала менее активной и в большинстве стран пока не достигает значений первой волны эпидемии. Возможно, роль сыграл высокий уровень клеточного иммунитета (который «не улавливается» тестом на антитела). Существует также гипотеза о том, что в выработке коллективного иммунитета может помочь «пассивная масочная вариоляция», то есть многие люди, находящиеся в масках, получают меньшую дозу вируса и переболевают в совсем легкой форме.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Летом большинство стран вернулось к жизни, пусть и в урезанной, новой нормальности. Теперь в целом ряде стран начались всплески заболеваемости, все чаще предпринимаются различные ограничительные меры, чтобы не допустить нового катастрофического роста. Как и прежде, в этой ситуации страны поделились на несколько «лагерей». Одни по-прежнему предпочитают жесткий контроль (Израиль, Корея, Китай). Другие идут по пути формирования естественного иммунитета (Швеция, Нидерланды). По всей видимости, оптимальный баланс где-то посередине, и каждая страна пытается его нащупать своим путем.

Общие характерные моменты для всех стран — повышение доли молодых больных коронавирусом, позитивные новости — среди них по-прежнему мало тяжелых пациентов. Однако тревогу вызывает тот факт, что в нескольких странах говорят о перегруженности больничных мощностей, хотя вроде бы в первую волну все уже было перепрофилировано и отработано. Коронавирусная инфекция с нами давно, с начала года, однако до сих пор нет отвечающих на многочисленные вопросы модели распространения инфекции. Это очень сильно затрудняет планирование.

Германия

Германия максимально эффективно справилась с первой волной пандемии. При этом был составлен некий общий сценарий на случай ухудшения ситуации в виде создания нескольких эшелонов больниц: основных инфекционных госпиталей, перепрофилированных многофункциональных больниц и санаториев, реабилитационных центров. Данный опыт, к слову, успешно применяется и в Москве.

О второй волне в Германии начали говорить еще летом. В августе глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявляла, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она будет слабее первой.

Масочный режим в стране рекомендательный, все предприятия работают. Время от времени вводится временный локальный карантин в отдельных населенных пунктах в связи с небольшими вспышками (в несколько человек).

Количество новых случаев варьируется от 1 тыс. до 1,8 тыс. в день, летальных случаев — до 10 в день. Общее количество заболевших коронавирусом в Германия около 270 тыс., летальных случаев — немногим менее 10 тыс.

Ключевыми факторами успеха в борьбе с эпидемией у этой страны в первую волну стали централизованная система здравоохранения, достаточный коечный фонд, мобилизация оборудования и дисциплина населения.

Больницы страны готовы к очередному наплыву коронавирусных больных, однако, так как сейчас значительная часть пациентов — это молодые люди, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, потребуется меньше коек интенсивной терапии. По необходимости госпитали будут готовы увеличить количество таких коек.

Израиль Общественный транспорт в Иерусалиме. Фото: EPA

Прямо противоположная история наблюдается в Израиле. За основу методологии борьбы с пандемией в Израиле был взят локдаун и жесткий контроль самоизоляции. Неслучайно эту страну называли показательным положительным примером в первую волну пандемии, но с момента снятия локдауна эпидемиологическая ситуация здесь постепенно ухудшается. По отзывам местных жителей, больницы в стране перегружены, система здравоохранения буквально трещит по швам. В связи с этим правительство страны поддержало новое введение ограничений. Так, с 18 сентября вновь вводится тотальный карантин: будут закрыты школы, рестораны, развлекательные центры, а жителям запретят отдаляться от дома более чем на 500 метров. Такой режим продлится 3 недели, до 9 октября.

Компании продолжат работать, но лишь при соблюдении всех указанных мер, то есть с сотрудниками на самоизоляции. В Израиле ежедневное количество новых случаев сейчас — около 2,5–2,7 тыс., в то время как при первом карантине удалось достичь показателей в несколько человек в день. При этом недавно в стране был установлен рекорд по числу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (более 500 человек). Основная причина, приведшая к повторному карантину, — перегрузка больниц. Ограничительные меры призваны поддержать систему здравоохранения.

Население, безусловно, соблюдать ограничения будет, страна постоянно находится практически в состоянии военного режима, и люди привыкли соблюдать дисциплину и экстренно вводимые меры. В то же время, отношение к повторному карантину у населения нельзя назвать позитивным: помимо негативного экономического эффекта, карантин имеет и социальный аспект. В этот раз он придется на период еврейского Нового года, который отмечается в этом году 19 и 20 сентября.

Франция

Франция показывает рекордные ежедневные приросты — около 10 тыс. новых случаев в сутки. Таких показателей не было даже в первую волну, в марте, когда эпидемия в этой стране выглядела критически. Тогда во Франции закрыли школы, рестораны и развлекательные центры, остановили работу большинство предприятий — был введен локдаун, как и в большинстве европейских стран.

В этот раз вирус активно распространяется через туристов и в тех регионах Франции, в которых в первую волну поражение было минимальным. Наблюдается рост числа молодых больных, они болеют легко или бессимптомно, но являются переносчиками вируса. Больницы держатся, но близки к полной загрузке, по данным опрошенных экспертов.

Базовые меры — ношение масок, санитайзеры и социальное дистанцирование — при динамичном распространении эпидемии не являются достаточным защитным инструментом. Требуются более агрессивные меры, но о тотальном карантине в стране речи не идет, так как растут протестные настроения бизнеса и жителей в связи с ухудшением экономической ситуации. Во Франции активно идут несанкционированные протесты против введения жестких санитарных норм.

Особенно волнуются власти регионов c наиболее критической ситуацией. Для них введение повторного карантина будет означать экономическую смерть. Пока эти регионы вводят ужесточение ограничений — вроде обязательного ношения масок, урезанного режима работы магазинов и т.д.

США Дональд Трамп на конференции в Белом доме. Фото: Reuters

Штаты уже давно лидируют по числу выявленных случаев заражения — на текущий момент заболевших около 6,5 млн, умерли от коронавируса около 200 тыс. человек. Согласно анализу данных проекта отслеживания COVID-19, проведенному Financial Times, в общей сложности 17 штатов сообщили о ежедневном росте более 1 тыс. случаев заражения. В Дакоте динамика наиболее тревожная, поскольку это один из штатов, где растут настроения против масочного режима.

В медиа и среди населения вновь отмечаются серьезные претензии к Дональду Трампу, который изначально существенно занижал потенциальную опасность коронавируса. Кроме того, он провел масштабную встречу в Мичигане в рамках предвыборной кампании, которую посетили тысячи человек, подавляющее их большинство было без масок. Мероприятие было проведено в нарушение директивы штата, ограничивающей собрание в помещении более 50 человек.

Подобное поведение президента широкая общественность сочла безрассудным и эгоистичным.

Штаты по-прежнему индивидуально определяют ограничительные меры или их отмену. К примеру, в Сан-Франциско только на этой неделе открылись предприятия, предоставляющие индивидуальные услуги, а также тренажерные залы при ограничении количества посетителей. В Нью-Йорке с 30 сентября возобновится работа кафе и ресторанов на 25% от максимальных мощностей.

Университеты и колледжи во всех 50 штатах стали центрами распространения коронавируса. Сообщается о более чем 40 тыс. случаев заражения COVID-19 среди студентов, преподавателей и сотрудников колледжей и университетов по всей стране. Особенно крупные вспышки происходят в местах сбора студентов: братствах и женских обществах.

В США активно идет работа над созданием вакцины:

по словам Трампа, американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре.

Некоторые эксперты в области здравоохранения опасаются, что администрация Трампа может оказывать давление на ученых с требованием преждевременно одобрить вакцину к ноябрьским президентским выборам.

Чехия

В Европе тревогу также вызывает Чехия, которая ежедневно показывает около 1,5 тыс. новых случаев. С одной стороны, этот показатель сопоставим с Германией, но население Чехии — менее 11 млн человек, тогда как в Германии жителей почти в восемь раз больше.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с поправкой на численность населения за последние 14 дней в стране зарегистрировано 94 случая на 100 тыс. жителей. Только в Испании и Франции наблюдался более значительный всплеск в этот период времени.

За последнюю неделю количество госпитализаций увеличилось (до 249 в день), но пока составляет половину от уровня, наблюдавшегося в первую волну пандемии, а ежедневная смертность колеблется от нуля до четырех человек. Правительство заявляет, что многие новые случаи заболевания протекают бессимптомно и, в основном, среди более молодого населения. Этот рост также объяснили увеличением количества проводимых тестов. Но, по оценкам экспертов, в будущем ситуация будет прогрессировать, учитывая довольно длинный инкубационный период вируса.

Увеличение количества случаев в стране, ранее считавшейся одной из самых успешных в Европе в борьбе с пандемией, побудило власти ужесточить требования к ношению масок. За последнюю неделю обязательное ношение масок было восстановлено в магазинах и торговых центрах, а также во всем общественном транспорте, включая такси. Пабы и рестораны будут закрыты с полуночи до 6 утра.

Мер, которые могут нанести ущерб бизнесу, пока избегают.

Бельгия внесла Прагу в свой карантинный список. Ожидается, что Германия последует этому примеру, и этот шаг скорее всего ударит по уже подорванному туристическому бизнесу чешской столицы.

Инфографика: «Новая газета»Испания

Испания стала первой страной в Западной Европе, где с учетом первой волны было зарегистрировано более 500 тыс. случаев инфицирования после резкого роста числа случаев, совпавшего с открытием школ на прошлой неделе и отменой ряда ограничений в июне. Погибших — около 30 тыс.

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