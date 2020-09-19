 

Названы продукты, запрещенные к употреблению после тренировки

19.09.2020, 17:17, Разное

Специалисты напоминают, что после активной физической нагрузки необходимо компенсировать потраченную энергию. Существуют продукты, которые нельзя употреблять после спортивных занятий.
Белковый коктейль помогает восстанавливать силы и добавляет энергии, но необходимо обращать внимание на содержание сахара и вредных химических соединений в напитке. Лучшим решением считается самостоятельное приготовление коктейля. Это же относится и к энергетическим батончикам. Если ингредиент не знаком, а в продукте есть сахарозаменители, лучше всего заменить такую еду ягодами, орехами или бананами.
Также после физической нагрузки организму нужны углеводы. Запасы гликогена необходимо пополнять и лучше всего делать это с помощью овощей или цельнозернового хлеба.

Распространенные спортивные напитки подойдут профессиональным спортсменам, а не любителям, в них тоже много подсластителей и сахара. Вместо него лучше выпить самостоятельно приготовленный белковый коктейль или воду.

Эксперты не рекомендуют после тренировки употреблять и жареную пищу, которую трудно переваривать. Лучше отдать предпочтение рыбе или вареной курице. Кофе и кола после занятий спортом принесут только вред организму, обезвоживая его. Но подобные напитки можно выпить перед посещением спортзала.

Часто после занятий спортом людям вообще не хочется есть, но организму нужна энергия. После спортивных занятий пища переваривается легко, поэтому подкрепиться необходимо обязательно.



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